https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/nazvan-simptom-koronavirusa-kotoryy-proyavlyaetsya-na-kozhe-1037243968.html
Назван симптом коронавируса, который проявляется на коже
Назван симптом коронавируса, который проявляется на коже
Почти 72% случаев заражения коронавирусом в мире за последний месяц приходятся на штамм "омикрон", на штамм "дельта" - 28%. 22.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-22T09:35+0300
2022-01-22T09:35+0300
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СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева рассказала в беседе с "Москвой 24", что разные штаммы коронавируса могут вызывать обострение кожных заболеваний.Она отметила, что при штаммах коронавируса, таких как "омикрон" или "дельта", наблюдаются одинаковые дерматологические симптомы. Самое распространенное явление, по ее словам, - так называемая токсическая эритема, которая проявляется распространением синюшных пятен на коже.По словам специалиста, на втором месте по распространенности среди дерматологических симптомов коронавируса - крапивница. "Коронавирус сам по себе может вызвать обострение кожных заболеваний. Мы видим обострение или впервые начинающиеся псориазы, много пациентов с витилиго на коронавирус, мы видим обострение атопического дерматита ", — объяснила Вертиева.Специалист также добавила, что в редких случаях больные COVID-19 могут столкнуться с поражением сосудов кожи (васкулитом).
https://sputnik-abkhazia.ru/20220115/epidemiolog-rasskazal-kakovy-pervye-simptomy-zabolevaniya-omikronom-1037150324.html
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в мире, россия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19
Назван симптом коронавируса, который проявляется на коже
Почти 72% случаев заражения коронавирусом в мире за последний месяц приходятся на штамм "омикрон", на штамм "дельта" - 28%.
СУХУМ, 22 янв - Sputnik.
Врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева рассказала в беседе с "Москвой 24
", что разные штаммы коронавируса могут вызывать обострение кожных заболеваний.
Она отметила, что при штаммах коронавируса, таких как "омикрон" или "дельта", наблюдаются одинаковые дерматологические симптомы.
Самое распространенное явление, по ее словам, - так называемая токсическая эритема, которая проявляется распространением синюшных пятен на коже.
"Возможно поражение слизистых полости рта, то есть появление пузырей во рту, но это редко. В основном это синюшные пятна на коже", — рассказала Вертиева.
По словам специалиста, на втором месте по распространенности среди дерматологических симптомов коронавируса - крапивница.
"Коронавирус сам по себе может вызвать обострение кожных заболеваний. Мы видим обострение или впервые начинающиеся псориазы, много пациентов с витилиго на коронавирус, мы видим обострение атопического дерматита ", — объяснила Вертиева.
Специалист также добавила, что в редких случаях больные COVID-19 могут столкнуться с поражением сосудов кожи (васкулитом).