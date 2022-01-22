https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/novik-o-shakhmatnom-turnire-abkhaziya-tamysh-village-2022-obeschaet-byt-napryazhennym-1037248788.html

Новик о шахматном турнире "Абхазия. Тамыш-Village 2022": обещает быть напряженным

Новик о шахматном турнире "Абхазия. Тамыш-Village 2022": обещает быть напряженным

Шахматист, международный гроссмейстер из Санкт-Петербурга Максим Новик в эфире радио Sputnik поделился своими впечатлениями от участия в шахматном турнире в... 22.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-22T18:03+0300

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Новик о шахматном турнире "Абхазия. Тамыш-Village 2022": обещает быть напряженным Новик о шахматном турнире "Абхазия. Тамыш-Village 2022": обещает быть напряженным

Первый международный шахматный рапид-турнир (быстрые шахматы) "Абхазия. Тамыш-Village 2022" открылся 22 января, в соревновании принимают участие спортсмены из Абхазии и России.По словам участника из России, шахматиста Максима Новика, на турнир съехались очень сильные мастера и выиграть кого-то довольно сложно."Турнир понравился. Очень быстрый. Два дня всего и очень удобно. Достаточно интересно провести время на берегу моря. Большинство фаворит пока идут без потерь. Турнир обещает быть напряженным, особенно ближе к концу", - сказал Новик.Шахматист также поделился своими впечатлениями от Абхазии.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.Абхазия. Тамыш-Vill­age 2022" проводят Госкомспорт совместно с Федерацией шахмат при поддержке Минис­терства просвещения и языковой политики. Финансовую помощь турниру оказали "Унив­ерсал банк", "А-мобаи­л", Администрация Гу­лрыпшского района.Призовой фонд составляет 500 тысяч рублей.Sputnik Абхазия оказывает информационную поддержку первому международному турниру "Абхазия. Тамыш-Village 2022"."Тамыш Village" - это современный коттеджный комплекс на 1000 мест, расположенный на берегу моря. Строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус". Объект был построен и сдан в эксплуатацию за семь месяцев, открылся в начале июля 2021 года.

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