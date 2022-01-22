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Новик о шахматном турнире "Абхазия. Тамыш-Village 2022": обещает быть напряженным
Новик о шахматном турнире "Абхазия. Тамыш-Village 2022": обещает быть напряженным
Шахматист, международный гроссмейстер из Санкт-Петербурга Максим Новик в эфире радио Sputnik поделился своими впечатлениями от участия в шахматном турнире в... 22.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-22T18:03+0300
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Новик о шахматном турнире "Абхазия. Тамыш-Village 2022": обещает быть напряженным
Новик о шахматном турнире "Абхазия. Тамыш-Village 2022": обещает быть напряженным
Первый международный шахматный рапид-турнир (быстрые шахматы) "Абхазия. Тамыш-Village 2022" открылся 22 января, в соревновании принимают участие спортсмены из Абхазии и России.По словам участника из России, шахматиста Максима Новика, на турнир съехались очень сильные мастера и выиграть кого-то довольно сложно."Турнир понравился. Очень быстрый. Два дня всего и очень удобно. Достаточно интересно провести время на берегу моря. Большинство фаворит пока идут без потерь. Турнир обещает быть напряженным, особенно ближе к концу", - сказал Новик.Шахматист также поделился своими впечатлениями от Абхазии.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.Абхазия. Тамыш-Village 2022" проводят Госкомспорт совместно с Федерацией шахмат при поддержке Министерства просвещения и языковой политики. Финансовую помощь турниру оказали "Универсал банк", "А-мобаил", Администрация Гулрыпшского района.Призовой фонд составляет 500 тысяч рублей.Sputnik Абхазия оказывает информационную поддержку первому международному турниру "Абхазия. Тамыш-Village 2022"."Тамыш Village" - это современный коттеджный комплекс на 1000 мест, расположенный на берегу моря. Строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус". Объект был построен и сдан в эксплуатацию за семь месяцев, открылся в начале июля 2021 года.
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Новик о шахматном турнире "Абхазия. Тамыш-Village 2022": обещает быть напряженным
18:03 22.01.2022 (обновлено: 18:30 22.01.2022)
Шахматист, международный гроссмейстер из Санкт-Петербурга Максим Новик в эфире радио Sputnik поделился своими впечатлениями от участия в шахматном турнире в Тамыше, рассказал, как принималось решение приехать в Абхазию.
Первый международный шахматный рапид-турнир (быстрые шахматы) "Абхазия. Тамыш-Village 2022" открылся 22 января, в соревновании принимают участие спортсмены из Абхазии и России.
По словам участника из России, шахматиста Максима Новика, на турнир съехались очень сильные мастера и выиграть кого-то довольно сложно.
"Турнир понравился. Очень быстрый. Два дня всего и очень удобно. Достаточно интересно провести время на берегу моря. Большинство фаворит пока идут без потерь. Турнир обещает быть напряженным, особенно ближе к концу", - сказал Новик.
Шахматист также поделился своими впечатлениями от Абхазии.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Абхазия. Тамыш-Village 2022" проводят Госкомспорт совместно с Федерацией шахмат при поддержке Министерства просвещения и языковой политики. Финансовую помощь турниру оказали "Универсал банк", "А-мобаил", Администрация Гулрыпшского района.
Призовой фонд составляет 500 тысяч рублей.
Sputnik Абхазия оказывает информационную поддержку первому международному турниру "Абхазия. Тамыш-Village 2022".
"Тамыш Village" - это современный коттеджный комплекс на 1000 мест, расположенный на берегу моря. Строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус". Объект был построен и сдан в эксплуатацию за семь месяцев, открылся в начале июля 2021 года.