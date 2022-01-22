https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/oruzhie-i-narkotiki-mvd-abkhazii-opublikovalo-operativnuyu-svodku-1037243587.html

Оружие и наркотики: МВД Абхазии возбудило пять уголовных дел

Оружие и наркотики: МВД Абхазии возбудило пять уголовных дел

Министерство внутренних дел Абхазии опубликовало оперативную сводку с информацией о задержанных правонарушителях. 22.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-22T08:45+0300

2022-01-22T08:45+0300

2022-01-22T11:03+0300

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СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов возбуждено в отношении жителя Гудауты Астамура Гунба. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Мужчину задержали на посту ГАИ "Мачара". В ходе осмотра автомобиля Гунба было изъято незаконно хранимое огнестрельное оружие и боеприпасы. Согласно справке экспертов, изъятый пистолет модели ПМ-СХ переделан из охолощенного в боевой, технически исправен и пригоден для производства выстрелов. При личном досмотре задержанный добровольно выдал хранимые при себе боеприпасы – боевые патроны калибра 9 миллиметров.Гунба взят под стражу. Сотрудники угрозыска УВД по Сухуму изъяли у жителя столицы Аслана Аджапуа самозарядный карабин конструкции "Симонова" калибра 7.62 миллиметров без маркировочных знаков и года выпуска. Аджапуа незаконно приобрел, хранил и носил при себе изъятое оружие. В отношении него по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса Абхазии возбуждено уголовное дело.Незаконно хранимое огнестрельное оружие, пистолет с обоймой патронов, также изъят у жителя села Блабырхуа Гудаутского района Дмитрия Барциц.Барциц был задержан в Гагре. Эксперты установили, что изъятый пистолет ПМ-СХ переделан из охолощенного в боевой, технически исправен и пригоден для производства выстрелов, а патроны боевые.В отношении Барциц возбуждено уголовное дело, он арестован. Жителя Сухума Саида Гадлия задержали в селе Тамыш, у него было изъято наркотическое средство в крупном размере.Гадлия незаконно приобрел и хранил при себе более 19 грамм наркотического средства каннабис, марихуана. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 223 УК Абхазии и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Сотрудники угрозыска совместно с участковыми уполномоченными Бзыпского отдела милиции УВД по Гагрскому району задержали жителя села Лыхны Гудаутского района Алхаса Халваш.Халваш задержали на посту ГАИ "Бзыбь", в ходе личного досмотра у него изъяли сильнодействующее наркотическое средство мефедрон в крупном размере.Его обвиняют в незаконном приобретении, перевозке, хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере. В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210323/Zakonnyy-oborot-chto-nuzhno-znat-o-grazhdanskom-oruzhii-1032068738.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210630/Kabmin-Abkhazii-utverdil-polozhenie-o-litsenzirovanii-torgovli-oruzhiem-i-boepripasami-1032736596.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220107/mvd-abkhazii-preseklo-krupnyy-sbyt-narkotikov-v-gale-1037049180.html

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