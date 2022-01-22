https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/rossiyskie-voennye-v-abkhazii-pozdravili-veterana-so-stoletiem-1037249034.html

Российские военные в Абхазии поздравили ветерана со столетием

Российские военные в Абхазии поздравили ветерана со столетием

Валентина Шульгина - единственная участница Сталинградской битвы, проживающая в Абхазии. 22.01.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Организации российских соотечественников и оркестр военной базы России поздравили с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны из Абхазии Валентину Шульгину, которой в субботу исполнилось 100 лет, сообщает РИА Новости.Шульгина является единственной участницей Сталинградской битвы, проживающей в Абхазии. До войны Шульгина училась в Омской медицинской фельдшерско-акушерской школе, после ее окончания в 1942 году ушла на фронт, всю войну командовала санитарным взводом.После выступления организаторы и участники мероприятия передали Валентине Ефимовне цветы и подарки, пожелав ей крепкого здоровья, счастья и кавказского долголетия.Валентина Шульгина – ветеран Великой Отечественной войны, участник битвы за Сталинград, кавалер двух орденов Красной звезды и медали "За отвагу" за участие в Курской битве.Организаторами мероприятия выступили культурный фонд "Платформа", общественные организации "Гулрыпш. Русское содружество" и "Центр правозащиты российских граждан" в Республике Абхазия, а также Благотворительный фонд "Поддержка" при участии духового оркестра 7-ой российской военной базы, администрации Гулрыпшского района и московского культурно-делового центра "Дом Москвы" в Сухуме.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/voyna-i-mir-valentiny-shulginoy-istoriya-dlinoy-v-100-let-1037235443.html

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