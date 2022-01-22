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Век живи, век трудись: Валентине Шульгиной исполнилось 100 лет
Век живи, век трудись: Валентине Шульгиной исполнилось 100 лет
Свой 100-летний юбилей 22 декабря отмечает ветеран Великой Отечественной войны, участница Сталинградской и Курской битвы Валентина Шульгина. 22.01.2022, Sputnik Абхазия
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Чем гордится герой войны? Каким испытаниям подверглась 19-летняя Валентина? В чем ее секрет долголетия? Обо всем этом и не только мы спросили у Валентины Ефимовны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/voyna-i-mir-valentiny-shulginoy-istoriya-dlinoy-v-100-let-1037235443.html
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Столетний юбилей у Валентины Шульгиной
Столетний юбилей у Валентины Шульгиной
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видео, великая отечественная война (1941-1945), ветераны, мультимедиа, абхазия

Век живи, век трудись: Валентине Шульгиной исполнилось 100 лет

19:05 22.01.2022
© Видео / Адгур Авидзба, Акоп кущян
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Свой 100-летний юбилей 22 декабря отмечает ветеран Великой Отечественной войны, участница Сталинградской и Курской битвы Валентина Шульгина.
Чем гордится герой войны? Каким испытаниям подверглась 19-летняя Валентина? В чем ее секрет долголетия? Обо всем этом и не только мы спросили у Валентины Ефимовны.
Столетний юбилей у Валентины Шульгиной - Sputnik Абхазия, 1920, 22.01.2022
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Война и мир Валентины Шульгиной: история длиной в 100 лет
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