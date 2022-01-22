https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/vek-zhivi-vek-trudis-valentine-shulginoy-ispolnilos-100-let-1037235949.html

Век живи, век трудись: Валентине Шульгиной исполнилось 100 лет

Век живи, век трудись: Валентине Шульгиной исполнилось 100 лет

Свой 100-летний юбилей 22 декабря отмечает ветеран Великой Отечественной войны, участница Сталинградской и Курской битвы Валентина Шульгина. 22.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-22T19:05+0300

2022-01-22T19:05+0300

2022-01-22T19:05+0300

в абхазии

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великая отечественная война (1941-1945)

ветераны

мультимедиа

абхазия

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Чем гордится герой войны? Каким испытаниям подверглась 19-летняя Валентина? В чем ее секрет долголетия? Обо всем этом и не только мы спросили у Валентины Ефимовны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/voyna-i-mir-valentiny-shulginoy-istoriya-dlinoy-v-100-let-1037235443.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, великая отечественная война (1941-1945), ветераны, мультимедиа, абхазия