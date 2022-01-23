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Международный шахматный турнир завершился в Тамыше
Международный шахматный турнир завершился в Тамыше
Первый международный шахматный рапид-турнир (быстрые шахматы) "Абхазия. Тамыш-Village 2022" проходил с 22 по 23 января. 23.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Завершился первый международный шахматный турнир "Абхазия. Тамыш-Village 2022", организованный Федерацией шахмат Абхазии. Турнир, в котором участвовало 90 шахматистов из Абхазии и России проводился по швейцарской системе в 12 туров, была компьютерная жеребьевка участни­ков. Встречи проходили в течение 15 минут, на каждый ход отводилось по пять секунд. "Абхазия. Тамыш-Vill­age 2022" провел Госкомспорта Абхазии совместно с Федерацией шахмат при поддержке Минис­терства просвещения и языковой политики. Финансовую помощь турниру оказали "Унив­ерсал банк", "А-мобаи­л", Администрации Гу­лрыпшского и Очамчырского районов. "Тамыш Village" - это современный коттеджный комплекс на 1000 мест, расположенный на берегу моря. Строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус". Объект был построен и сдан в эксплуатацию за семь месяцев, открылся в начале июля 2021 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/selskie-shakhmaty-pervyy-den-turnira-v-tamyshe-1037247834.html
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очамчырский район, абхазия, шахматы

Международный шахматный турнир завершился в Тамыше

18:45 23.01.2022 (обновлено: 19:09 23.01.2022)
© Sputnik / Марианна Кубрава Первый международный шахматный рапид-турнир
Первый международный шахматный рапид-турнир - Sputnik Абхазия, 1920, 23.01.2022
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Первый международный шахматный рапид-турнир (быстрые шахматы) "Абхазия. Тамыш-Village 2022" проходил с 22 по 23 января.
СУХУМ, 23 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Завершился первый международный шахматный турнир "Абхазия. Тамыш-Village 2022", организованный Федерацией шахмат Абхазии.

Победителем турнира среди гроссмейстеров стал шахматист из России Павел Смирнов, второе и третье место также у игроков из России - Мирана Оганьяна и Савелия Голубева.

Турнир, в котором участвовало 90 шахматистов из Абхазии и России проводился по швейцарской системе в 12 туров, была компьютерная жеребьевка участни­ков.
Первый международный шахматный рапид-турнир - Sputnik Абхазия, 1920, 22.01.2022
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"Сельские" шахматы: первый день турнира в Тамыше
Вчера, 18:40
Встречи проходили в течение 15 минут, на каждый ход отводилось по пять секунд.
"Абхазия. Тамыш-Vill­age 2022" провел Госкомспорта Абхазии совместно с Федерацией шахмат при поддержке Минис­терства просвещения и языковой политики. Финансовую помощь турниру оказали "Унив­ерсал банк", "А-мобаи­л", Администрации Гу­лрыпшского и Очамчырского районов.
"Тамыш Village" - это современный коттеджный комплекс на 1000 мест, расположенный на берегу моря. Строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус". Объект был построен и сдан в эксплуатацию за семь месяцев, открылся в начале июля 2021 года.
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