https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/mezhdunarodnyy-shakhmatnyy-turnir-zavershilsya-v-tamyshe-1037259940.html
Международный шахматный турнир завершился в Тамыше
Международный шахматный турнир завершился в Тамыше
Первый международный шахматный рапид-турнир (быстрые шахматы) "Абхазия. Тамыш-Village 2022" проходил с 22 по 23 января. 23.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-23T18:45+0300
2022-01-23T18:45+0300
2022-01-23T19:09+0300
в абхазии
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СУХУМ, 23 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Завершился первый международный шахматный турнир "Абхазия. Тамыш-Village 2022", организованный Федерацией шахмат Абхазии. Турнир, в котором участвовало 90 шахматистов из Абхазии и России проводился по швейцарской системе в 12 туров, была компьютерная жеребьевка участников. Встречи проходили в течение 15 минут, на каждый ход отводилось по пять секунд. "Абхазия. Тамыш-Village 2022" провел Госкомспорта Абхазии совместно с Федерацией шахмат при поддержке Министерства просвещения и языковой политики. Финансовую помощь турниру оказали "Универсал банк", "А-мобаил", Администрации Гулрыпшского и Очамчырского районов. "Тамыш Village" - это современный коттеджный комплекс на 1000 мест, расположенный на берегу моря. Строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус". Объект был построен и сдан в эксплуатацию за семь месяцев, открылся в начале июля 2021 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/selskie-shakhmaty-pervyy-den-turnira-v-tamyshe-1037247834.html
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очамчырский район, абхазия, шахматы
Международный шахматный турнир завершился в Тамыше
18:45 23.01.2022 (обновлено: 19:09 23.01.2022)
Первый международный шахматный рапид-турнир (быстрые шахматы) "Абхазия. Тамыш-Village 2022" проходил с 22 по 23 января.
СУХУМ, 23 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Завершился первый международный шахматный турнир "Абхазия. Тамыш-Village 2022", организованный Федерацией шахмат Абхазии.
Победителем турнира среди гроссмейстеров стал шахматист из России Павел Смирнов, второе и третье место также у игроков из России - Мирана Оганьяна и Савелия Голубева.
Турнир, в котором участвовало 90 шахматистов из Абхазии и России проводился по швейцарской системе в 12 туров, была компьютерная жеребьевка участников.
Встречи проходили в течение 15 минут, на каждый ход отводилось по пять секунд.
"Абхазия. Тамыш-Village 2022" провел Госкомспорта Абхазии совместно с Федерацией шахмат при поддержке Министерства просвещения и языковой политики. Финансовую помощь турниру оказали "Универсал банк", "А-мобаил", Администрации Гулрыпшского и Очамчырского районов.
"Тамыш Village" - это современный коттеджный комплекс на 1000 мест, расположенный на берегу моря. Строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус". Объект был построен и сдан в эксплуатацию за семь месяцев, открылся в начале июля 2021 года.