https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/mezhdunarodnyy-shakhmatnyy-turnir-zavershilsya-v-tamyshe-1037259940.html

Международный шахматный турнир завершился в Тамыше

Международный шахматный турнир завершился в Тамыше

Первый международный шахматный рапид-турнир (быстрые шахматы) "Абхазия. Тамыш-Village 2022" проходил с 22 по 23 января. 23.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-23T18:45+0300

2022-01-23T18:45+0300

2022-01-23T19:09+0300

в абхазии

очамчырский район

абхазия

шахматы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/16/1037246813_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_f69871eac804ec2af3e514447429cea0.jpg

СУХУМ, 23 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Завершился первый международный шахматный турнир "Абхазия. Тамыш-Village 2022", организованный Федерацией шахмат Абхазии. Турнир, в котором участвовало 90 шахматистов из Абхазии и России проводился по швейцарской системе в 12 туров, была компьютерная жеребьевка участни­ков. Встречи проходили в течение 15 минут, на каждый ход отводилось по пять секунд. "Абхазия. Тамыш-Vill­age 2022" провел Госкомспорта Абхазии совместно с Федерацией шахмат при поддержке Минис­терства просвещения и языковой политики. Финансовую помощь турниру оказали "Унив­ерсал банк", "А-мобаи­л", Администрации Гу­лрыпшского и Очамчырского районов. "Тамыш Village" - это современный коттеджный комплекс на 1000 мест, расположенный на берегу моря. Строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус". Объект был построен и сдан в эксплуатацию за семь месяцев, открылся в начале июля 2021 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/selskie-shakhmaty-pervyy-den-turnira-v-tamyshe-1037247834.html

очамчырский район

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

очамчырский район, абхазия, шахматы