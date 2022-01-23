https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/na-kubani-ustanovlen-rekord-snezhnogo-pokrova-za-vsyu-istoriyu-meteonablyudeniy-1037256633.html

На Кубани установлен рекорд снежного покрова за всю историю метеонаблюдений

На Кубани установлен рекорд снежного покрова за всю историю метеонаблюдений

По прогнозам метеоролог, снегопады в Краснодарском крае в ближайшие сутки ослабеют, но продолжаться, выпадет еще 15-20, местами до 23 миллиметров осадков. 23.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-23T14:55+0300

2022-01-23T14:55+0300

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россия

снег

непогода

краснодарский край

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СУХУМ, 23 янв - Sputnik. На Кубани установлен рекорд снежного покрова за всю историю метеонаблюдений, высота сугробов составила 41 сантиметр, пишет в своем Instagram ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В ряде районов выпала почти вся месячная норма осадков.Ранее из-за метели работу остановил аэропорт Краснодара.В пресс-службе учреждения "Черноморье" сообщили, что снегопады вызывают оползни на федеральной трассе А-147 Джубга - граница с Абхазией.Уточняется, что ликвидация последствий схода оползней и восстановление штатного движения по федеральным трассам выполняются оперативно совместно с госавтоинспекцией и специалистами компании "Россети".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/aeroport-krasnodara-ostanetsya-zakrytym-do-1300-voskresenya-1037254271.html

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россия, снег, непогода, краснодарский край