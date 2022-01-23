https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/na-kubani-ustanovlen-rekord-snezhnogo-pokrova-za-vsyu-istoriyu-meteonablyudeniy-1037256633.html
На Кубани установлен рекорд снежного покрова за всю историю метеонаблюдений
На Кубани установлен рекорд снежного покрова за всю историю метеонаблюдений
По прогнозам метеоролог, снегопады в Краснодарском крае в ближайшие сутки ослабеют, но продолжаться, выпадет еще 15-20, местами до 23 миллиметров осадков. 23.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-23T14:55+0300
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СУХУМ, 23 янв - Sputnik. На Кубани установлен рекорд снежного покрова за всю историю метеонаблюдений, высота сугробов составила 41 сантиметр, пишет в своем Instagram ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В ряде районов выпала почти вся месячная норма осадков.Ранее из-за метели работу остановил аэропорт Краснодара.В пресс-службе учреждения "Черноморье" сообщили, что снегопады вызывают оползни на федеральной трассе А-147 Джубга - граница с Абхазией.Уточняется, что ликвидация последствий схода оползней и восстановление штатного движения по федеральным трассам выполняются оперативно совместно с госавтоинспекцией и специалистами компании "Россети".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/aeroport-krasnodara-ostanetsya-zakrytym-do-1300-voskresenya-1037254271.html
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На Кубани установлен рекорд снежного покрова за всю историю метеонаблюдений
По прогнозам метеоролог, снегопады в Краснодарском крае в ближайшие сутки ослабеют, но продолжаться, выпадет еще 15-20, местами до 23 миллиметров осадков.
СУХУМ, 23 янв - Sputnik.
На Кубани установлен рекорд снежного покрова за всю историю метеонаблюдений, высота сугробов составила 41 сантиметр, пишет в своем Instagram
ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
В ряде районов выпала почти вся месячная норма осадков.
"Засыпало все Черноморское побережье Кавказа: Тамань – 8 см, Анапа – 14 см, Джубга – 20 см, Туапсе – 8 см. Гигантские сугробы образовались на Красной Поляне – 45 см, Кордоне Лаура – 102 см, в Горячем Ключе – 112 см, Горном – 141 см", - уточняет Тишковец.
Ранее из-за метели работу остановил аэропорт Краснодара.
В пресс-службе учреждения "Черноморье" сообщили, что снегопады вызывают оползни на федеральной трассе А-147 Джубга - граница с Абхазией.
Уточняется, что ликвидация последствий схода оползней и восстановление штатного движения по федеральным трассам выполняются оперативно совместно с госавтоинспекцией и специалистами компании "Россети".