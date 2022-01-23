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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 января
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 января
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с северо-запада с холодными массами воздуха. 23.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-23T19:25+0300
2022-01-23T19:25+0300
2022-01-23T19:25+0300
в абхазии
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погода в абхазии
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В понедельник, 24 января, ожидается облачная погода, временами возможен дождь, переходящий в дождь со снегом, в горах снег. Атмосферное давление – нестабильное. Ветер, слабый и умеренный 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 12 метров в секунду до 17 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем +1°С до +6°С. Температура морской воды +10°С. Волнение морской воды, значительное и умеренное, 125-75 см (3-2 балла). Относительная влажность воздуха 70-90%.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 января
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с северо-запада с холодными массами воздуха.
В понедельник, 24 января, ожидается облачная погода, временами возможен дождь, переходящий в дождь со снегом, в горах снег.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер, слабый и умеренный 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 12 метров в секунду до 17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем +1°С до +6°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды, значительное и умеренное, 125-75 см (3-2 балла).
Относительная влажность воздуха 70-90%.