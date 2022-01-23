https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-24-yanvarya-1037236060.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 января

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 января

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон с северо-запада с холодными массами воздуха. 23.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-23T19:25+0300

2022-01-23T19:25+0300

2022-01-23T19:25+0300

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В понедельник, 24 января, ожидается облачная погода, временами возможен дождь, переходящий в дождь со снегом, в горах снег. Атмосферное давление – нестабильное. Ветер, слабый и умеренный 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 12 метров в секунду до 17 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем +1°С до +6°С. Температура морской воды +10°С. Волнение морской воды, значительное и умеренное, 125-75 см (3-2 балла). Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии