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АЖД намерена привлечь российских специалистов для обследования мостов и тоннелей

АЖД намерена привлечь российских специалистов для обследования мостов и тоннелей

Движение по железной дороге на сегодня осуществляется от Псоу до Сухума и из Сухума до Очамчыры. 24.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-24T15:28+0300

2022-01-24T15:28+0300

2022-01-24T15:42+0300

в абхазии

новости

абхазская железная дорога

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СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. "Абхазская железная дорога" планирует привлечь специалистов из России для обследования железнодорожных мостов и тоннелей, сказал помощник гендиректора АЖД Октай Хазириши на пресс-конференции на Абхазском телевидении.На промежутке железной дороги от Сухума до Очамчыры есть шесть мостов, которые пострадали во время боевых действий в ходе Отечественной войны, отметил он."Из них два восстановлены, это малые мосты, еще четыре до сих пор находятся в аварийном состоянии. У нас есть планы по привлечению российских специалистов по обследованию и определению несущей способности мостов, с выводами о пригодности дальнейшей эксплуатации и необходимого ремонта", - подчеркнул Хазириши.Абхазский участок железной дороги считается сложным участком, так как имеются кривые малых радиусов, спуски и подъемы, добавил он."Есть десять тоннелей, семь больших мостов и около 190 малых мостов и других искусственных сооружений. То есть участок очень сложный, поэтому содержание требует повышенного внимания и затрат", - подчеркнул помощник гендиректора АЖД.Движение по железной дороге на сегодня осуществляется от Псоу до Сухума и из Сухума до Очамчыры."Дальше Очамчыры у нас нет пути, нет ни тяговых подстанций, ни контактной сети, то есть там работу не ведем. Что касается стороны Ткуарчала, после войны у нас были перевозки, но в данный момент перевозок нет, поэтому мы там не работаем", - говорит Хазириши.Что касается тоннелей, то их общая протяженность составляет 11 километров, за послевоенное время ремонтные работы там не проводились. В некоторых из них имеются течи, в других падает внутренняя отделка, поэтому необходимо планировать проведение работ, однако сначала их нужно обследовать, заметил он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/rossiyskie-spetsialisty-razrabotayut-programmu-razvitiya-azhd-do-2035-goda-1036615288.html

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новости, абхазская железная дорога