https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/azhd-planiruet-prodlit-marshrut-dvizheniya-rossiyskikh-turpoezdov-do-kelasura-1037270168.html
АЖД планирует продлить маршрут движения российских турпоездов до Келасура
АЖД планирует продлить маршрут движения российских турпоездов до Келасура
Туристические поезда из России могут начать курсировать по продленному маршруту уже с мая 2022 года. 24.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-24T16:20+0300
2022-01-24T16:20+0300
2022-01-24T19:21+0300
в абхазии
новости
абхазская железная дорога
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СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Три железнодорожные станции - в Гагре, Новом Афоне и Келасуре - будут отремонтированы в этом году, сказал гендиректор республиканского унитарного предприятия "Абхазская железная дорога" Арсоу Читанава на пресс-конференции на Абхазском телевидении."Станцию "Келасур" мы уже начали чистить, убирать. Мы хотим сперва все почистить, посмотреть, что мы можем сделать с привлечением специалистов по историко-культурному наследию, потому что это здание представляет ценность. С ними вместе по Келасуру и Гагрипшу хотим посмотреть, что мы можем сделать своими силами, а дальше, может быть обратимся за помощью, для того чтобы на первом этапе сделать косметический ремонт", - подчеркнул он.Планируется расчистить и произвести косметический ремонт железнодорожных станций до 1 марта. "Это мы делаем для запуска туристических поездов", - добавил Читанава.Помощник гендиректора АЖД Октай Хазириши рассказал, что на первом этапе госпредприятие подписало архитектурные задания, которые выдал Минкульт."Сначала были подписаны охранные грамоты на каждый из этих объектов. Речь идет о станции "Гагрипш", это бывший павильон, "Псырцха" в Новом Афоне, и станции "Келасур". Это все реализуется в рамках программы расширения полигона курсирования туристических поездов. Как известно, сейчас в Абхазии курсирует поезд, это "Туапсе-Гагра" и круизный поезд, и мы хотим продлить их маршрут", - подчеркнул Хазириши.У "Абхазской железной дороги" с дочерним предприятием РДЖ существует соглашение, в рамках которого абхазская сторона должна отремонтировать указанные ж/д станции до 1 марта текущего года. По словам Хазириши, российская сторона готова дать "зеленый свет" планам по продлению маршрутов поездов с 1 мая 2022 года, если все необходимые условия будут выполнены.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/azhd-namereno-privlech-rossiyskikh-spetsialistov-dlya-obsledovaniya-mostov-i-tonneley-1037269644.html
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новости, абхазская железная дорога
АЖД планирует продлить маршрут движения российских турпоездов до Келасура
16:20 24.01.2022 (обновлено: 19:21 24.01.2022)
Туристические поезда из России могут начать курсировать по продленному маршруту уже с мая 2022 года.
СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Три железнодорожные станции - в Гагре, Новом Афоне и Келасуре - будут отремонтированы в этом году, сказал гендиректор республиканского унитарного предприятия "Абхазская железная дорога" Арсоу Читанава на пресс-конференции на Абхазском телевидении.
"Станцию "Келасур" мы уже начали чистить, убирать. Мы хотим сперва все почистить, посмотреть, что мы можем сделать с привлечением специалистов по историко-культурному наследию, потому что это здание представляет ценность. С ними вместе по Келасуру и Гагрипшу хотим посмотреть, что мы можем сделать своими силами, а дальше, может быть обратимся за помощью, для того чтобы на первом этапе сделать косметический ремонт", - подчеркнул он.
Планируется расчистить и произвести косметический ремонт железнодорожных станций до 1 марта. "Это мы делаем для запуска туристических поездов", - добавил Читанава.
Помощник гендиректора АЖД Октай Хазириши рассказал, что на первом этапе госпредприятие подписало архитектурные задания, которые выдал Минкульт.
"Сначала были подписаны охранные грамоты на каждый из этих объектов. Речь идет о станции "Гагрипш", это бывший павильон, "Псырцха" в Новом Афоне, и станции "Келасур". Это все реализуется в рамках программы расширения полигона курсирования туристических поездов. Как известно, сейчас в Абхазии курсирует поезд, это "Туапсе-Гагра" и круизный поезд, и мы хотим продлить их маршрут", - подчеркнул Хазириши.
У "Абхазской железной дороги" с дочерним предприятием РДЖ существует соглашение, в рамках которого абхазская сторона должна отремонтировать указанные ж/д станции до 1 марта текущего года. По словам Хазириши, российская сторона готова дать "зеленый свет" планам по продлению маршрутов поездов с 1 мая 2022 года, если все необходимые условия будут выполнены.