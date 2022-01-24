https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/azhd-planiruet-prodlit-marshrut-dvizheniya-rossiyskikh-turpoezdov-do-kelasura-1037270168.html

АЖД планирует продлить маршрут движения российских турпоездов до Келасура

АЖД планирует продлить маршрут движения российских турпоездов до Келасура

Туристические поезда из России могут начать курсировать по продленному маршруту уже с мая 2022 года. 24.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-24T16:20+0300

2022-01-24T16:20+0300

2022-01-24T19:21+0300

в абхазии

новости

абхазская железная дорога

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СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Три железнодорожные станции - в Гагре, Новом Афоне и Келасуре - будут отремонтированы в этом году, сказал гендиректор республиканского унитарного предприятия "Абхазская железная дорога" Арсоу Читанава на пресс-конференции на Абхазском телевидении."Станцию "Келасур" мы уже начали чистить, убирать. Мы хотим сперва все почистить, посмотреть, что мы можем сделать с привлечением специалистов по историко-культурному наследию, потому что это здание представляет ценность. С ними вместе по Келасуру и Гагрипшу хотим посмотреть, что мы можем сделать своими силами, а дальше, может быть обратимся за помощью, для того чтобы на первом этапе сделать косметический ремонт", - подчеркнул он.Планируется расчистить и произвести косметический ремонт железнодорожных станций до 1 марта. "Это мы делаем для запуска туристических поездов", - добавил Читанава.Помощник гендиректора АЖД Октай Хазириши рассказал, что на первом этапе госпредприятие подписало архитектурные задания, которые выдал Минкульт."Сначала были подписаны охранные грамоты на каждый из этих объектов. Речь идет о станции "Гагрипш", это бывший павильон, "Псырцха" в Новом Афоне, и станции "Келасур". Это все реализуется в рамках программы расширения полигона курсирования туристических поездов. Как известно, сейчас в Абхазии курсирует поезд, это "Туапсе-Гагра" и круизный поезд, и мы хотим продлить их маршрут", - подчеркнул Хазириши.У "Абхазской железной дороги" с дочерним предприятием РДЖ существует соглашение, в рамках которого абхазская сторона должна отремонтировать указанные ж/д станции до 1 марта текущего года. По словам Хазириши, российская сторона готова дать "зеленый свет" планам по продлению маршрутов поездов с 1 мая 2022 года, если все необходимые условия будут выполнены.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/azhd-namereno-privlech-rossiyskikh-spetsialistov-dlya-obsledovaniya-mostov-i-tonneley-1037269644.html

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