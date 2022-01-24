Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/azhd-planiruet-prodlit-marshrut-dvizheniya-rossiyskikh-turpoezdov-do-kelasura-1037270168.html
АЖД планирует продлить маршрут движения российских турпоездов до Келасура
АЖД планирует продлить маршрут движения российских турпоездов до Келасура
Туристические поезда из России могут начать курсировать по продленному маршруту уже с мая 2022 года. 24.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-24T16:20+0300
2022-01-24T19:21+0300
в абхазии
новости
абхазская железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/08/1036245220_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_192eb6ebd6fa2b9bf81aba29b6f7f178.jpg
СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Три железнодорожные станции - в Гагре, Новом Афоне и Келасуре - будут отремонтированы в этом году, сказал гендиректор республиканского унитарного предприятия "Абхазская железная дорога" Арсоу Читанава на пресс-конференции на Абхазском телевидении."Станцию "Келасур" мы уже начали чистить, убирать. Мы хотим сперва все почистить, посмотреть, что мы можем сделать с привлечением специалистов по историко-культурному наследию, потому что это здание представляет ценность. С ними вместе по Келасуру и Гагрипшу хотим посмотреть, что мы можем сделать своими силами, а дальше, может быть обратимся за помощью, для того чтобы на первом этапе сделать косметический ремонт", - подчеркнул он.Планируется расчистить и произвести косметический ремонт железнодорожных станций до 1 марта. "Это мы делаем для запуска туристических поездов", - добавил Читанава.Помощник гендиректора АЖД Октай Хазириши рассказал, что на первом этапе госпредприятие подписало архитектурные задания, которые выдал Минкульт."Сначала были подписаны охранные грамоты на каждый из этих объектов. Речь идет о станции "Гагрипш", это бывший павильон, "Псырцха" в Новом Афоне, и станции "Келасур". Это все реализуется в рамках программы расширения полигона курсирования туристических поездов. Как известно, сейчас в Абхазии курсирует поезд, это "Туапсе-Гагра" и круизный поезд, и мы хотим продлить их маршрут", - подчеркнул Хазириши.У "Абхазской железной дороги" с дочерним предприятием РДЖ существует соглашение, в рамках которого абхазская сторона должна отремонтировать указанные ж/д станции до 1 марта текущего года. По словам Хазириши, российская сторона готова дать "зеленый свет" планам по продлению маршрутов поездов с 1 мая 2022 года, если все необходимые условия будут выполнены.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/azhd-namereno-privlech-rossiyskikh-spetsialistov-dlya-obsledovaniya-mostov-i-tonneley-1037269644.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/08/1036245220_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f399851ba4924f8d9df0c2393dfcb9e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, абхазская железная дорога

АЖД планирует продлить маршрут движения российских турпоездов до Келасура

16:20 24.01.2022 (обновлено: 19:21 24.01.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Железнодорожный вокзал Келасур в Сухуме
Железнодорожный вокзал Келасур в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 24.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Туристические поезда из России могут начать курсировать по продленному маршруту уже с мая 2022 года.
СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Три железнодорожные станции - в Гагре, Новом Афоне и Келасуре - будут отремонтированы в этом году, сказал гендиректор республиканского унитарного предприятия "Абхазская железная дорога" Арсоу Читанава на пресс-конференции на Абхазском телевидении.
"Станцию "Келасур" мы уже начали чистить, убирать. Мы хотим сперва все почистить, посмотреть, что мы можем сделать с привлечением специалистов по историко-культурному наследию, потому что это здание представляет ценность. С ними вместе по Келасуру и Гагрипшу хотим посмотреть, что мы можем сделать своими силами, а дальше, может быть обратимся за помощью, для того чтобы на первом этапе сделать косметический ремонт", - подчеркнул он.
Планируется расчистить и произвести косметический ремонт железнодорожных станций до 1 марта. "Это мы делаем для запуска туристических поездов", - добавил Читанава.
Железнодорожные пути - Sputnik Абхазия, 1920, 24.01.2022
В Абхазии
АЖД намерена привлечь российских специалистов для обследования мостов и тоннелей
15:28
Помощник гендиректора АЖД Октай Хазириши рассказал, что на первом этапе госпредприятие подписало архитектурные задания, которые выдал Минкульт.
"Сначала были подписаны охранные грамоты на каждый из этих объектов. Речь идет о станции "Гагрипш", это бывший павильон, "Псырцха" в Новом Афоне, и станции "Келасур". Это все реализуется в рамках программы расширения полигона курсирования туристических поездов. Как известно, сейчас в Абхазии курсирует поезд, это "Туапсе-Гагра" и круизный поезд, и мы хотим продлить их маршрут", - подчеркнул Хазириши.
У "Абхазской железной дороги" с дочерним предприятием РДЖ существует соглашение, в рамках которого абхазская сторона должна отремонтировать указанные ж/д станции до 1 марта текущего года. По словам Хазириши, российская сторона готова дать "зеленый свет" планам по продлению маршрутов поездов с 1 мая 2022 года, если все необходимые условия будут выполнены.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский