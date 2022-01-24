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Летчики России и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование
Летчики России и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование
Планируется, что такие совместные полеты будут регулярными. 24.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-24T09:55+0300
2022-01-24T09:55+0300
2022-01-24T09:55+0300
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СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Военные летчики России и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование над территорией САР, сообщает РИА Новости.Российские ВКС были представлены истребителями Су-34, Су-35 и самолетами дальнего радиолокационного обнаружения А-50. От сирийской стороны в патрулировании приняли участие Миг-23 и Миг-29.Российские летчики совершили взлет с авиабазы Хмеймим, сирийские – с аэродромов Сейкаль и Думэйр в окрестностях Дамаска. В ходе патрулирования сирийские летчики отвечали за контроль воздушного пространства и истребительное прикрытие, российские экипажи отрабатывали удары по наземным целям.Маршрут патрулирования пролегал вдоль Голанских высот, затем по южной границе, вверх вдоль Евфрата и над северными районами Сирийской Арабской Республики. Кроме того, в ходе патрулирования были проведены учебные пуски ракет по воздушным целям и поражены наземные мишени на одном из полигонов, расположенном в центральной части страны. Такие совместные полеты должны стать регулярными.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/v-sukhume-obsudili-uchrezhdenie-konsulskogo-otdela-pri-posolstve-abkhazii-v-sirii-1037170135.html
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в мире, россия, летчики, сирия
Летчики России и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование
Планируется, что такие совместные полеты будут регулярными.
СУХУМ, 24 янв - Sputnik.
Военные летчики России и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование над территорией САР, сообщает РИА Новости
.
Российские ВКС были представлены истребителями Су-34, Су-35 и самолетами дальнего радиолокационного обнаружения А-50. От сирийской стороны в патрулировании приняли участие Миг-23 и Миг-29.
Российские летчики совершили взлет с авиабазы Хмеймим, сирийские – с аэродромов Сейкаль и Думэйр в окрестностях Дамаска. В ходе патрулирования сирийские летчики отвечали за контроль воздушного пространства и истребительное прикрытие, российские экипажи отрабатывали удары по наземным целям.
Маршрут патрулирования пролегал вдоль Голанских высот, затем по южной границе, вверх вдоль Евфрата и над северными районами Сирийской Арабской Республики. Кроме того, в ходе патрулирования были проведены учебные пуски ракет по воздушным целям и поражены наземные мишени на одном из полигонов, расположенном в центральной части страны. Такие совместные полеты должны стать регулярными.