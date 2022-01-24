https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/omikron-shtamm-stal-dominiruyuschim-v-severnoy-osetii-1037264903.html
Омикрон-штамм стал доминирующим в Северной Осетии
Омикрон-штамм стал доминирующим в Северной Осетии
Первые случаи "омикрона" были выявлены в Северной Осетии всего неделю назад. 24.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-24T11:53+0300
2022-01-24T11:53+0300
2022-01-24T11:53+0300
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СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Омикрон-штамм коронавирусной инфекции стал доминирующим в Северной Осетии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу регионального управления Роспотребнадзора Алана Тибилова.Он отметил, что в субъектах Северо-Кавказского федерального округа заболеваемость COVID-19 выросла на 71,5%, что в 1,7 раза больше предыдущей недели. "У нас на прошлой неделе в сравнении с предыдущей количество новых случаев выросло на 17,2%, количество обращений в ковидные госпитали было на том же уровне, что и неделей ранее, коэффициент распространения инфекции на прошлой неделе был в диапазоне от 1,04 до 1,18, активных очагов - 1168… Можно с уверенностью говорить, что в республике доминирует "омикрон", - сказал Тибилов на совещании.По его словам, во всех возрастных группах отмечается рост COVID-19 на прошедшей неделе, заболеваемость среди детей выросла в 3,6 раза.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/pervye-sluchai-zarazheniya-omikron-shtammom-vyyavili-v-severnoy-osetii-1037170640.html
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кавказ, новости, северная осетия, мировая пандемия коронавируса covid-19
Омикрон-штамм стал доминирующим в Северной Осетии
Первые случаи "омикрона" были выявлены в Северной Осетии всего неделю назад.
СУХУМ, 24 янв - Sputnik.
Омикрон-штамм
коронавирусной инфекции стал доминирующим в Северной Осетии, сообщает РИА Новости
со ссылкой на главу регионального управления Роспотребнадзора Алана Тибилова.
Он отметил, что в субъектах Северо-Кавказского федерального округа заболеваемость COVID-19 выросла на 71,5%, что в 1,7 раза больше предыдущей недели.
"У нас на прошлой неделе в сравнении с предыдущей количество новых случаев выросло на 17,2%, количество обращений в ковидные госпитали было на том же уровне, что и неделей ранее, коэффициент распространения инфекции на прошлой неделе был в диапазоне от 1,04 до 1,18, активных очагов - 1168… Можно с уверенностью говорить, что в республике доминирует "омикрон", - сказал Тибилов на совещании.
По его словам, во всех возрастных группах отмечается рост COVID-19 на прошедшей неделе, заболеваемость среди детей выросла в 3,6 раза.