Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/omikron-shtamm-stal-dominiruyuschim-v-severnoy-osetii-1037264903.html
Омикрон-штамм стал доминирующим в Северной Осетии
Омикрон-штамм стал доминирующим в Северной Осетии
Первые случаи "омикрона" были выявлены в Северной Осетии всего неделю назад. 24.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-24T11:53+0300
2022-01-24T11:53+0300
кавказ
новости
северная осетия
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/18/1037264874_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_f3ec807b50cbf7a05e05c4e49ee5eb4a.jpg
СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Омикрон-штамм коронавирусной инфекции стал доминирующим в Северной Осетии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу регионального управления Роспотребнадзора Алана Тибилова.Он отметил, что в субъектах Северо-Кавказского федерального округа заболеваемость COVID-19 выросла на 71,5%, что в 1,7 раза больше предыдущей недели. "У нас на прошлой неделе в сравнении с предыдущей количество новых случаев выросло на 17,2%, количество обращений в ковидные госпитали было на том же уровне, что и неделей ранее, коэффициент распространения инфекции на прошлой неделе был в диапазоне от 1,04 до 1,18, активных очагов - 1168… Можно с уверенностью говорить, что в республике доминирует "омикрон", - сказал Тибилов на совещании.По его словам, во всех возрастных группах отмечается рост COVID-19 на прошедшей неделе, заболеваемость среди детей выросла в 3,6 раза.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/pervye-sluchai-zarazheniya-omikron-shtammom-vyyavili-v-severnoy-osetii-1037170640.html
северная осетия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/18/1037264874_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_3916e110ef627a81fb98f1d4ebf9b0b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кавказ, новости, северная осетия, мировая пандемия коронавируса covid-19

Омикрон-штамм стал доминирующим в Северной Осетии

11:53 24.01.2022
© Sputnik / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкРеспубликанская детская больница во Владикавказе
Республиканская детская больница во Владикавказе - Sputnik Абхазия, 1920, 24.01.2022
© Sputnik / Денис Абрамов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Первые случаи "омикрона" были выявлены в Северной Осетии всего неделю назад.
СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Омикрон-штамм коронавирусной инфекции стал доминирующим в Северной Осетии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу регионального управления Роспотребнадзора Алана Тибилова.
Он отметил, что в субъектах Северо-Кавказского федерального округа заболеваемость COVID-19 выросла на 71,5%, что в 1,7 раза больше предыдущей недели.
"У нас на прошлой неделе в сравнении с предыдущей количество новых случаев выросло на 17,2%, количество обращений в ковидные госпитали было на том же уровне, что и неделей ранее, коэффициент распространения инфекции на прошлой неделе был в диапазоне от 1,04 до 1,18, активных очагов - 1168… Можно с уверенностью говорить, что в республике доминирует "омикрон", - сказал Тибилов на совещании.
По его словам, во всех возрастных группах отмечается рост COVID-19 на прошедшей неделе, заболеваемость среди детей выросла в 3,6 раза.
Мэр Москвы С. Собянин осмотрел новый корпус ГКБ №40 в Коммунарке - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2022
Первые случаи заражения омикрон-штаммом выявили в Северной Осетии
17 января, 14:10
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский