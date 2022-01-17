https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/pervye-sluchai-zarazheniya-omikron-shtammom-vyyavili-v-severnoy-osetii-1037170640.html

Первые случаи заражения омикрон-штаммом выявили в Северной Осетии

Первые случаи заражения омикрон-штаммом выявили в Северной Осетии

За прошедшие сутки в России впервые за месяц зафиксировали более 30 тысяч новых случаев коронавируса, ученые центра Гамалеи прогнозируют, что пик... 17.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-17T14:10+0300

2022-01-17T14:10+0300

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СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Роспотребнадзор в Северной Осетии выявил первые случаи заражения новым штаммом коронавирусной инфекции – омикроном, пишет Sputnik Южная Осетия со ссылкой на источник.Глава республики Сергей Меняйло дал поручения Роспотребнадзору и Министерству здравоохранения подготовить предложения на случай роста количества заболевших.По словам главы регионального ведомства Алата Тибилова, людей, зараженных омикрон-штаммом, всего двое, большая часть заболевших в республике заражена индийским дельта-штаммом.Специалисты отмечают рост числа заболевших коронавирусной инфекцией и связывают его с появлением нового штамма. Новая мутация характеризуется чрезвычайно высокой заразностью – каждый день в новом российском регионе отмечаются первые случаи заражения "омикроном".Тем не менее новый вариант болезни считается менее опасным по сравнению со своими предшественниками. Учитывая высокую скорость его распространения и низкую летальность, некоторые ученые выразили надежду на то, что благодаря омикрон-штамму формирование коллективного иммунитета произойдет быстрее.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/rossiyu-nakryvaet-volna-covid-19-iz-za-omikrona-kto-zaboleet-simptomy-1037166736.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/vrach-rasskazal-dlya-kogo-ne-opasen-omikron-1037165468.html

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