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Первые случаи заражения омикрон-штаммом выявили в Северной Осетии
Первые случаи заражения омикрон-штаммом выявили в Северной Осетии
За прошедшие сутки в России впервые за месяц зафиксировали более 30 тысяч новых случаев коронавируса, ученые центра Гамалеи прогнозируют, что пик... 17.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-17T14:10+0300
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СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Роспотребнадзор в Северной Осетии выявил первые случаи заражения новым штаммом коронавирусной инфекции – омикроном, пишет Sputnik Южная Осетия со ссылкой на источник.Глава республики Сергей Меняйло дал поручения Роспотребнадзору и Министерству здравоохранения подготовить предложения на случай роста количества заболевших.По словам главы регионального ведомства Алата Тибилова, людей, зараженных омикрон-штаммом, всего двое, большая часть заболевших в республике заражена индийским дельта-штаммом.Специалисты отмечают рост числа заболевших коронавирусной инфекцией и связывают его с появлением нового штамма. Новая мутация характеризуется чрезвычайно высокой заразностью – каждый день в новом российском регионе отмечаются первые случаи заражения "омикроном".Тем не менее новый вариант болезни считается менее опасным по сравнению со своими предшественниками. Учитывая высокую скорость его распространения и низкую летальность, некоторые ученые выразили надежду на то, что благодаря омикрон-штамму формирование коллективного иммунитета произойдет быстрее.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/rossiyu-nakryvaet-volna-covid-19-iz-za-omikrona-kto-zaboleet-simptomy-1037166736.html
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Первые случаи заражения омикрон-штаммом выявили в Северной Осетии
14:10 17.01.2022 (обновлено: 16:50 17.01.2022)
За прошедшие сутки в России впервые за месяц зафиксировали более 30 тысяч новых случаев коронавируса, ученые центра Гамалеи прогнозируют, что пик заболеваемости будет достигнут 22 января.
СУХУМ, 17 янв – Sputnik.
Роспотребнадзор в Северной Осетии выявил первые случаи заражения новым штаммом коронавирусной инфекции – омикроном, пишет Sputnik Южная Осетия
со ссылкой на источник.
Глава республики Сергей Меняйло дал поручения Роспотребнадзору и Министерству здравоохранения подготовить предложения на случай роста количества заболевших.
"Мы должны спланировать свою деятельность так, чтобы быть готовыми. Это касается коек, кислорода, вакцинации, препаратов, которые необходимы для лечения", – сказал Меняйло.
По словам главы регионального ведомства Алата Тибилова, людей, зараженных омикрон-штаммом, всего двое, большая часть заболевших в республике заражена индийским дельта-штаммом.
Специалисты отмечают рост числа заболевших коронавирусной инфекцией и связывают его с появлением нового штамма. Новая мутация характеризуется чрезвычайно высокой заразностью – каждый день в новом российском регионе отмечаются первые случаи заражения "омикроном".
Тем не менее новый вариант болезни считается менее опасным по сравнению со своими предшественниками. Учитывая высокую скорость его распространения и низкую летальность, некоторые ученые выразили надежду на то, что благодаря омикрон-штамму формирование коллективного иммунитета произойдет быстрее.