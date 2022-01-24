https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/pod-shum-volny-kak-proshel-turnir-abkhaziya-tamysh-village-2022-1037272686.html

Под шум волны: как прошел турнир "Абхазия. Тамыш-Village 2022"

Под шум волны: как прошел турнир "Абхазия. Тамыш-Village 2022"

Первый международный турнир по быстрым шахматам "Абхазия. Тамыш-Village 2022" прошел 22 и 23 января в селе Тамыш Очамчырского района. 24.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-24T18:00+0300

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2022-01-24T18:00+0300

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Среди шахматистов до восьми лет первое место занял Стилиан Мукба. До десяти лет, третье место завоевал Руслан Мукба, на второй строчке Георгий Павлов, первым стал Даниил Неценко.В соревнованиях среди ветеранов пятое место занял руководитель Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба, на четвертой строчке Юрий Емиляшин из города Сочи и третьим стал россиянин Виктор Мажников, на втором месте Сергей Миносян, представляющий город Очамчыра, а победителем стал Борис Накопия.Среди шахматистов с национальным рейтингом на пятом месте Артур Буюклян, на четвертом – Альберт Карапетян, третьим стал Роланд Бигвава, вторым – Тимур Шанава, и на первом месте – Артем Табарян.В женской категории третье место заняла Нина Сироткина, второе – Майя Порожняк и на первом месте Анна Афанасьева, все шахматистки приехали на "Абхазия. Тамыш-Village 2022" из России.Среди школьников пятое место занял Айнар Хурхумал, четвертое – Алексей Ладыченко, третье место заняла Сарида Лаквитава, втрое – Тристан Кварацхелия, первым стал абазин Осман Пшахов, приехавший из России.Первую пятерку среди гроссмейстеров заняли представители России, первым стал Павел Смирнов, второе место у Мирана Оганьяна, третье - у Савелия Голубева, на четвертой строчке Давид Закарян, а пятым стал Максим Луговской."Абхазия. Тамыш-Vill­age 2022" провел Госкомспорта Абхазии совместно с Федерацией шахмат при поддержке Минис­терства просвещения и языковой политики. Финансовую помощь турниру оказали "Унив­ерсал банк", "А-мобаи­л", Администрации Гу­лрыпшского и Очамчырского районов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/krasivye-zakaty-napryazhennye-litsa-shakhmatnyy-turnir-v-tamyshe-1037266036.html

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Под шум волны: как прошел турнир "Абхазия. Тамыш-Village 2022" Под шум волны: как прошел турнир "Абхазия. Тамыш-Village 2022" 2022-01-24T18:00+0300 true PT0M40S

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