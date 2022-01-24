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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 25 января
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 25 января
Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник будет находиться под влиянием обширного барического поля повышенного давления. 24.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-24T17:48+0300
2022-01-24T17:48+0300
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СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Во вторник, 25 января, в Абхазии ожидается облачная погода, при прохождении холодного атмосферного фронта с юга с ночи и до полудня - дождь, местами снег с дождем, в предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до+5°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды значительное, 3-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 25 января
17:48 24.01.2022 (обновлено: 17:49 24.01.2022)
Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник будет находиться под влиянием обширного барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Во вторник, 25 января, в Абхазии ожидается облачная погода, при прохождении холодного атмосферного фронта с юга с ночи и до полудня - дождь, местами снег с дождем, в предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до+5°С, днем от +2°С до +7°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды значительное, 3-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.