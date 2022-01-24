https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/rossiyskiy-atom-idet-daleko-na-yug-1037264577.html

Российский атом идет далеко на юг

Российский атом идет далеко на юг

На днях в рамках российского Дня атомных станций малой мощности (АСММ) структурное подразделение "Росатом Оверсиз" и представители Республики Армении подписали... 24.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-24T11:40+0300

2022-01-24T11:40+0300

2022-01-24T11:43+0300

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Документ подразумевает проработку возможностей строительства на территории Армении нескольких российских атомных реакторов малой мощности, пишет Сергей Савчук для РИА Новости.История единственной в республике атомной электростанции в Мецаморе в полной мере отражает историю Армении как в составе Советского Союза, так и в период последующей независимости. Если же говорить о дне текущем, то и тут старенькая станция выступает не просто промышленным объектом, а ключом к стабильному будущему. Но обо всем по порядку.К концу 60-х годов прошлого столетия в Армянской ССР, где центр ударными темпами проводил индустриализацию, назрел явный энергодефицит. Рассматривались различные варианты решения проблемы, но после моделирования и расчетов обеспечения генерации на базе природного газа и угля было принято решение остановиться на идее строительства АЭС. Процесс шел быстро, первое задание профильное министерство получило летом 1967 года, а уже в августе 1969-го Совет Министров СССР утвердил проект строительства первой очереди Армянской АЭС с двумя энергоблоками ВВЭР-440. Как выяснилось чуть позже, первая очередь стала и последней.Советские специалисты прекрасно понимали сложность проекта, прежде всего из-за потенциально угрожающей сейсмики региона, а потому над обеспечением безопасности АЭС в Мецаморе под руководством Института атомной энергии имени И. В. Курчатова билось более полусотни проектно-конструкторских и научно-исследовательских организаций, включая "Уралмаш", "Ижорские заводы", "ЗИО-Подольск" и многие другие. Первый реактор запущен в 1976-м, а второй — в 1980 году, на обоих были реализованы передовые технологии обеспечения безопасности, например, грунтовые гидроамортизаторы под зданиями АЭС.Но все погубил сугубо человеческий фактор.В декабре 1988 года в Спитаке произошло страшное землетрясение, практически стершее город с лица земли, более двадцати тысяч человек погибли, десятки тысяч остались без крова, света и питьевой воды. В районе Мецамора приборы зафиксировали толчки магнитудой 6,2 балла по шкале Рихтера, и хотя АЭС была спроектирована, чтобы выдерживать землетрясение силой до 9,5 балла, многие работники станции в панике разбегались со своих рабочих мест. Армянская АЭС пережила природную катастрофу и полностью сохранила работоспособность, но под давлением общественного мнения, дополненного радиофобией, вызванной недавней аварией на ЧАЭС, Совет Министров принял решение станцию остановить. Оба энергоблока были остановлены, а строительство двух новых заморожено.А потом наступило новое время. Конкретно в Армении ситуация с энергоснабжением стала настолько тяжелой, что в начале девяностых обычным явлением было, когда электричество подавалось населению всего один час в сутки. Ереван, не имея других альтернатив, вернулся к идее повторного запуска АЭС, но внезапно выяснилось, что корпус одного из реакторов был распилен якобы для проведения дефектоскопии и восстановить его целостность не представляется возможным. В итоге различное оборудование на первом энергоблоке было окончательно распилено и сдано на металлолом. Впрочем, в 90-е это было обычным делом для любой постсоветской республики.Однако в результате технического аудита, проведенного МАГАТЭ, был подтвержден факт, что второй реактор спустя шесть с половиной лет простоя сохранил полную работоспособность и отвечает всем текущим требованиям безопасности. В 1995 году единственный оставшийся в строю ВВЭР-440 был возвращен в строй, и даже при плановом снижении номинальной нагрузки до 92 процентов старичок умудряется выдавать без малого 40 процентов всей электроэнергии Армении.Такое положение сохранилось до наших дней, хотя здесь нужно отметить, что коллективный Запад за прошедшие тридцать лет всеми силами пытался уговорить Ереван закрыть свой единственный источник энергии. В зарубежных СМИ Армянская АЭС неизменно подается как старая и опасная советская технология, а сам городок атомщиков Мецамор — как депрессивное место, откуда бежит население.Для полноты картины добавим еще один факт. В 2019 году состоялась официальная встреча правительства Армении и представителей блока НАТО, и в повестке дня вопросом номер один было закрытие многострадальной АЭС, причем никто даже не скрывал, что требование это направлено на ослабление российского влияния в регионе. Отдельную партию в этой игре исполнил тандем Азербайджан — Турция. Летом 2020 года спикер Министерства обороны Азербайджана прямо говорил, что в случае эскалации конфликта в Нагорном Карабахе Баку оставляет за собой право нанесения удара по ключевым объектам армянской инфраструктуры, включая Мецамор. Как мы знаем, конфликт в Карабахе все-таки вспыхнул, но, к счастью, до рукотворной атомной катастрофы дело не дошло.На дворе год 2022-й — и Армения, помимо политических и территориальных проблем, опять все глубже погружается в энергокризис. Российская корпорация "Росатом", которая обеспечивает полный цикл жизнедеятельности Армянской АЭС, продлила ресурс единственного реактора до 2026 года, но все заинтересованные стороны прекрасно понимают, что срок работы ВВЭР-440 не бесконечен и Армения уже в ближайшие годы может лишиться 40 процентов своей генерации. Не получив никаких внятных предложений от США и Евросоюза, Армения обратилась к России, чему, несомненно, способствовало и успешное завершение проекта в белорусском Островце.Информации по расширению армянских атомных мощностей пока немного. Известно, что строительство новых реакторов малой мощности планируется на площадке все того же Мецамора, что совершенно логично, ведь он доказал свою относительную сейсмозащищенность. Также сообщается, что в качестве основной рабочей единицы планируется использование российских реакторов РИТМ-200Н электрической мощностью 55 и тепловой 175 мегаватт. Выбор весьма необычный, если учесть, что водно-водяной РИТМ с диоксидом урана в качестве топлива изначально разрабатывался и применялся как главная энергетическая установка на ледоколах и боевых субмаринах. Например, они уже стоят на ледоколах проекта 22220 "Арктика" и "Сибирь", а успешное строительство плавучей АЭС "Академик Ломоносов" позволяет планировать применение таких реакторов на будущих плавучих атомных станциях.Подозреваем, что выбор силовой установки вовсе не случаен. Во-первых, малые реакторы относительно дешевы, экономичны, экологически безопасны и возводятся в более сжатые сроки. Во-вторых, (и это, думаем, основное, чем руководствовалась Армения) при таком решении возможно постепенное наращивание мощностей генерации. Если нам будет позволена вольная аналогия, это как поход на рынок. Покупатель может взять немного интересующего товара на пробу, не тратя лишних денег (которых у небольшой Армении объективно нет), чтобы убедиться в качестве приобретаемой услуги.Строительство пары РИТМ-200Н, где индекс "Н" означает "наземный", даст возможность за относительно небольшие деньги нарастить атомную генерацию свыше половины всего национального энергобаланса. В случае успешной реализации через пять лет можно будет спокойно планировать вывод из эксплуатации ВВЭР-440 без опасности обрушения энергосистемы и возврата в темные 90-е.Нельзя забывать и о сугубо экономической стороне.Армения, хотя и не имеет общей границы с Россией, занимает ключевое географическое положение. Не один год поднимается вопрос строительства энергомоста на Ближний Восток. Проект подразумевает формирование магистрали по маршруту Россия — Грузия — Армения — Иран. Исламская республика, который год находящаяся под жесткими американскими санкциями, испытывает сильнейший энергетический голод. По состоянию на 2020 год при собственной установленной мощности производства в 54 гигаватта Тегерану на обеспечение жизнедеятельности требовалось не менее 12 гигаватт импорта. Иран давно реализует программу "газ в обмен на электричество", предлагая по три кубометра голубого топлива за каждый поставленный киловатт. Этим пользуется, например, Азербайджан, который установил на границе уже четыре вставки постоянного тока и непрерывно гонит электричество к соседям.Перспективность этого направления подтверждена и на недавней встрече президентов России и Ирана. Ибрахим Раиси в Москве, помимо прочего, предложил нарастить усилия по организации энергомостов Россия — Грузия — Армения — Иран и Россия — Азербайджан — Иран, более того, прозвучало предложение провести синхронизацию энергосистем всех стран на предполагаемом маршруте.Как видим, российские атомные технологии — не только элемент геополитического влияния и залог мира, но также очень неплохой источник валютных поступлений в государственный бюджет.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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2022

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в мире, росатом, атомная энергетика, мнение, колумнисты