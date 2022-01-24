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https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/v-2021-godu-vyyavleno-15-faktov-nezakonnogo-peremescheniya-avtomobiley-iz-abkhazii-v-rossiyu-1037266396.html
В 2021 году выявлено 15 фактов незаконного перемещения автомобилей через МАПП "Адлер"
В 2021 году выявлено 15 фактов незаконного перемещения автомобилей через МАПП "Адлер"
Краснодарская таможня сообщила о пресечении нарушений таможенного законодательства при ввозе иностранных транспортных средств. 24.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-24T13:17+0300
2022-01-24T13:22+0300
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СУХУМ, 24 янв - Sputnik. В 2021 году российские таможенники выявили 15 фактов незаконного перемещения автомобилей через российско-абхазскую границу, сообщила пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи.Отмечается, что возбуждено 13 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и транспортных средств). По двум фактам рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел.В конце 2021 года были выявлены факты подделки документов при перемещении дорогостоящих автомобилей из Абхазии.На таможенном посту МАПП "Адлер" Краснодарской таможни были задержаны два иностранных транспортных средства марок TOYOTA ALPHARD и TOYOTA MARK X, следующих из Абхазии в Россию. При проведении таможенного контроля автомобилей обнаружились нарушения в оформлении, а также признаки подделки документов. В частности, у таможенников вызвала подозрение подлинность доверенностей, имеющихся у водителей на право управления машинами. Проведенная таможенная экспертиза показала, что бланки доверенностей, выданные в Сухуме, недействительны.В действиях граждан усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 3 ст. 327 УК РФ (Подделка официального документа и его использование). Материалы дел переданы по подследственности в Сочинское ЛУ МВД России на транспорте. Проводится проверка.Кроме того, с начала текущего года Краснодарской таможней пресечены также попытки незаконного вывоза из России в Абхазию иностранных автомобилей марок HUMMER H3, TOYOTA LAND CRUISER 100 с абхазскими регистрационными номерами. Данные транспортные средства находились в международном розыске по линии Интерпола. Машины были изъяты и переданы в УВД города Сочи для проведения дальнейших проверочных мероприятий и принятия мер, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/tamozhenniki-abkhazii-i-rossii-obsudili-poryadok-peremescheniya-avtomobiley-cherez-granitsu-1036745255.html
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В 2021 году выявлено 15 фактов незаконного перемещения автомобилей через МАПП "Адлер"

13:17 24.01.2022 (обновлено: 13:22 24.01.2022)
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни по городу СочиВыявлены факты подделки документов при перемещении дорогостоящих автомобилей из Республики Абхазия
Выявлены факты подделки документов при перемещении дорогостоящих автомобилей из Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 24.01.2022
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи
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Краснодарская таможня сообщила о пресечении нарушений таможенного законодательства при ввозе иностранных транспортных средств.
СУХУМ, 24 янв - Sputnik. В 2021 году российские таможенники выявили 15 фактов незаконного перемещения автомобилей через российско-абхазскую границу, сообщила пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи.
Отмечается, что возбуждено 13 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и транспортных средств). По двум фактам рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел.
В конце 2021 года были выявлены факты подделки документов при перемещении дорогостоящих автомобилей из Абхазии.
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни по городу СочиВыявлены факты подделки документов при перемещении дорогостоящих автомобилей из Республики Абхазия
Выявлены факты подделки документов при перемещении дорогостоящих автомобилей из Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 24.01.2022
Выявлены факты подделки документов при перемещении дорогостоящих автомобилей из Республики Абхазия
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи
На таможенном посту МАПП "Адлер" Краснодарской таможни были задержаны два иностранных транспортных средства марок TOYOTA ALPHARD и TOYOTA MARK X, следующих из Абхазии в Россию. При проведении таможенного контроля автомобилей обнаружились нарушения в оформлении, а также признаки подделки документов. В частности, у таможенников вызвала подозрение подлинность доверенностей, имеющихся у водителей на право управления машинами. Проведенная таможенная экспертиза показала, что бланки доверенностей, выданные в Сухуме, недействительны.
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни по городу СочиВыявлены факты подделки документов при перемещении дорогостоящих автомобилей из Республики Абхазия
Выявлены факты подделки документов при перемещении дорогостоящих автомобилей из Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 24.01.2022
Выявлены факты подделки документов при перемещении дорогостоящих автомобилей из Республики Абхазия
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи
В действиях граждан усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 3 ст. 327 УК РФ (Подделка официального документа и его использование). Материалы дел переданы по подследственности в Сочинское ЛУ МВД России на транспорте. Проводится проверка.
Кроме того, с начала текущего года Краснодарской таможней пресечены также попытки незаконного вывоза из России в Абхазию иностранных автомобилей марок HUMMER H3, TOYOTA LAND CRUISER 100 с абхазскими регистрационными номерами. Данные транспортные средства находились в международном розыске по линии Интерпола. Машины были изъяты и переданы в УВД города Сочи для проведения дальнейших проверочных мероприятий и принятия мер, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством России.
Рабочая встреча представителей ГТК Республики Абхазия и ФТС России - Sputnik Абхазия, 1920, 16.12.2021
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