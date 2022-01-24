В 2021 году выявлено 15 фактов незаконного перемещения автомобилей через МАПП "Адлер"
13:17 24.01.2022 (обновлено: 13:22 24.01.2022)
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни по городу СочиВыявлены факты подделки документов при перемещении дорогостоящих автомобилей из Республики Абхазия
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи
Краснодарская таможня сообщила о пресечении нарушений таможенного законодательства при ввозе иностранных транспортных средств.
СУХУМ, 24 янв - Sputnik. В 2021 году российские таможенники выявили 15 фактов незаконного перемещения автомобилей через российско-абхазскую границу, сообщила пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи.
Отмечается, что возбуждено 13 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и транспортных средств). По двум фактам рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел.
В конце 2021 года были выявлены факты подделки документов при перемещении дорогостоящих автомобилей из Абхазии.
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни по городу СочиВыявлены факты подделки документов при перемещении дорогостоящих автомобилей из Республики Абхазия
Выявлены факты подделки документов при перемещении дорогостоящих автомобилей из Республики Абхазия
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи
На таможенном посту МАПП "Адлер" Краснодарской таможни были задержаны два иностранных транспортных средства марок TOYOTA ALPHARD и TOYOTA MARK X, следующих из Абхазии в Россию. При проведении таможенного контроля автомобилей обнаружились нарушения в оформлении, а также признаки подделки документов. В частности, у таможенников вызвала подозрение подлинность доверенностей, имеющихся у водителей на право управления машинами. Проведенная таможенная экспертиза показала, что бланки доверенностей, выданные в Сухуме, недействительны.
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни по городу СочиВыявлены факты подделки документов при перемещении дорогостоящих автомобилей из Республики Абхазия
Выявлены факты подделки документов при перемещении дорогостоящих автомобилей из Республики Абхазия
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи
В действиях граждан усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 3 ст. 327 УК РФ (Подделка официального документа и его использование). Материалы дел переданы по подследственности в Сочинское ЛУ МВД России на транспорте. Проводится проверка.
Кроме того, с начала текущего года Краснодарской таможней пресечены также попытки незаконного вывоза из России в Абхазию иностранных автомобилей марок HUMMER H3, TOYOTA LAND CRUISER 100 с абхазскими регистрационными номерами. Данные транспортные средства находились в международном розыске по линии Интерпола. Машины были изъяты и переданы в УВД города Сочи для проведения дальнейших проверочных мероприятий и принятия мер, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством России.