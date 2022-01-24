https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/v-2021-godu-vyyavleno-15-faktov-nezakonnogo-peremescheniya-avtomobiley-iz-abkhazii-v-rossiyu-1037266396.html

В 2021 году выявлено 15 фактов незаконного перемещения автомобилей через МАПП "Адлер"

В 2021 году выявлено 15 фактов незаконного перемещения автомобилей через МАПП "Адлер"

Краснодарская таможня сообщила о пресечении нарушений таможенного законодательства при ввозе иностранных транспортных средств. 24.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-24T13:17+0300

2022-01-24T13:17+0300

2022-01-24T13:22+0300

новости

россия

адлер

абхазия

кпп "псоу"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/18/1037265929_0:73:1400:861_1920x0_80_0_0_fdb250a12ebba1f48e35526c56f5c3c3.jpg

СУХУМ, 24 янв - Sputnik. В 2021 году российские таможенники выявили 15 фактов незаконного перемещения автомобилей через российско-абхазскую границу, сообщила пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи.Отмечается, что возбуждено 13 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и транспортных средств). По двум фактам рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел.В конце 2021 года были выявлены факты подделки документов при перемещении дорогостоящих автомобилей из Абхазии.На таможенном посту МАПП "Адлер" Краснодарской таможни были задержаны два иностранных транспортных средства марок TOYOTA ALPHARD и TOYOTA MARK X, следующих из Абхазии в Россию. При проведении таможенного контроля автомобилей обнаружились нарушения в оформлении, а также признаки подделки документов. В частности, у таможенников вызвала подозрение подлинность доверенностей, имеющихся у водителей на право управления машинами. Проведенная таможенная экспертиза показала, что бланки доверенностей, выданные в Сухуме, недействительны.В действиях граждан усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 3 ст. 327 УК РФ (Подделка официального документа и его использование). Материалы дел переданы по подследственности в Сочинское ЛУ МВД России на транспорте. Проводится проверка.Кроме того, с начала текущего года Краснодарской таможней пресечены также попытки незаконного вывоза из России в Абхазию иностранных автомобилей марок HUMMER H3, TOYOTA LAND CRUISER 100 с абхазскими регистрационными номерами. Данные транспортные средства находились в международном розыске по линии Интерпола. Машины были изъяты и переданы в УВД города Сочи для проведения дальнейших проверочных мероприятий и принятия мер, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/tamozhenniki-abkhazii-i-rossii-obsudili-poryadok-peremescheniya-avtomobiley-cherez-granitsu-1036745255.html

россия

адлер

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, россия, адлер, абхазия, кпп "псоу"