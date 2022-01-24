https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/v-abkhazii-vyyavili-rekordnoe-chislo-sluchaev-koronavirusa--538-1037277029.html

В Абхазии выявили рекордное число случаев коронавируса – 538

В Абхазии выявили рекордное число случаев коронавируса – 538

Общее число заболевших за время пандемии превысило 40 тысяч. 24.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-24T22:55+0300

2022-01-24T22:55+0300

2022-01-24T23:02+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

новости

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Впервые с начала пандемии в Абхазии выявили более 500 случаев COVID-19, следует из сообщения Оперштаба по защите населения от коронавируса. Тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 1036 человек, диагноз подтвердился у 538 из них.В настоящее время в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 80 пациентов, в тяжелом состоянии 30 человек, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 12, в Гагрской ЦРБ – 22, один человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – девять пациентов.Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 40398 человек. В это число было добавлено 113 случаев вторичного заражения COVID-19, зафиксированные с начала года. Выздоровели 35202 человека.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/v-abkhazii-zafiksirovany-sluchai-zarazheniya-omikron-shtammom-koronavirusa-1037276004.html

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