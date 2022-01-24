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В Абхазии зафиксированы случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса
В Абхазии зафиксированы случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса
Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в Абхазии приближается к 40 тысячам. 24.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-24T20:20+0300
2022-01-24T20:20+0300
2022-01-24T20:44+0300
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СУХУМ, 24 янв - Sputnik. В Абхазии зарегистрировано 30 случаев заражения омикрон-штаммом COVID-19, сообщает Минздрав республики. По словам заведующей лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ, члена Оперштаба по защите населения от коронавирусной инфекции Алисы Матуа, "омикрон" передается в несколько раз быстрее по сравнению с другими штаммами, в связи с чем возрастает необходимость соблюдать все ограничительные меры и быть более бдительными.Минздрав отмечает, что информация о факте подтверждения заражения "омикроном" в СЭС республики поступила 22 января, после того, как один из пациентов обратился к терапевту Республиканской больницы.Ранее сегодня в беседе с корреспондентом Sputnik директор диагностического центра Lab Quest в Абхазии Амина Амичба рассказала, что более 20 случаев штамма "омикрон" выявлено в их лаборатории с 16 января.Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день приближается к 40 тысячам. Зарегистрировано 585 летальных исходов. Выздоровели 34803 человека.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/nazvan-simptom-pozvolyayuschiy-vyyavit-omikron-do-testa-na-covid-19-1037253745.html
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новости, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19
В Абхазии зафиксированы случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса
20:20 24.01.2022 (обновлено: 20:44 24.01.2022)
Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в Абхазии приближается к 40 тысячам.
СУХУМ, 24 янв - Sputnik.
В Абхазии зарегистрировано 30 случаев заражения омикрон-штаммом COVID-19, сообщает
Минздрав республики.
По словам заведующей лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ, члена Оперштаба по защите населения от коронавирусной инфекции Алисы Матуа, "омикрон" передается в несколько раз быстрее по сравнению с другими штаммами, в связи с чем возрастает необходимость соблюдать все ограничительные меры и быть более бдительными.
Минздрав отмечает, что информация о факте подтверждения заражения "омикроном" в СЭС республики поступила 22 января, после того, как один из пациентов обратился к терапевту Республиканской больницы.
Ранее сегодня в беседе с корреспондентом Sputnik директор диагностического центра Lab Quest в Абхазии Амина Амичба рассказала, что более 20 случаев штамма "омикрон" выявлено в их лаборатории с 16 января.
"Мы можем диагностировать, можем сказать какой вид штамма, "дельта", который был намного тяжелее, или "омикрон", который сейчас изучается, хотя клинически пока он проявляется намного легче", - отметила Амичба.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день приближается к 40 тысячам. Зарегистрировано 585 летальных исходов. Выздоровели 34803 человека.