https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/v-pravitelstve-abkhazii-rassmotreli-rekomendatsii-po-smyagcheniyu-antikovidnykh-mer-1037276517.html
В правительстве Абхазии рассмотрели рекомендации по смягчению антиковидных мер
В правительстве Абхазии рассмотрели рекомендации по смягчению антиковидных мер
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел совещание по текущей эпидситуации с главой Минздрава Эдуардом Бутба и главным санитарным врачом Людмилой... 24.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-24T21:14+0300
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СУХУМ, 24 янв - Sputnik. В правительстве Абхазии обсудили проект рекомендаций по внесению некоторых изменений в действующие антиковидные меры, сообщается на сайте Кабмина.При этом, рассматриваемый проект предусматривает продлить запрет на проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных, деловых, развлекательных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях, а также требования и рекомендации в отношении порядка функционирования торговых объектов, пассажирского транспорта и иные.Кроме того, проект включает отельное поручение разработать и утвердить санитарно-гигиенические требования и правила при проведении выборов в Народное Собрание Абхазии, которые пройдут 12 марта.В настоящее время в Абхазии действует августовское распоряжение президента "О мерах по защите населения Республики Абхазия от новой коронавирусной инфекции COVID-19".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/v-abkhazii-zafiksirovany-sluchai-zarazheniya-omikron-shtammom-koronavirusa-1037276004.html
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новости, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19
В правительстве Абхазии рассмотрели рекомендации по смягчению антиковидных мер
21:14 24.01.2022 (обновлено: 21:15 24.01.2022)
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел совещание по текущей эпидситуации с главой Минздрава Эдуардом Бутба и главным санитарным врачом Людмилой Скорик.
СУХУМ, 24 янв - Sputnik.
В правительстве Абхазии обсудили проект рекомендаций по внесению некоторых изменений в действующие антиковидные меры, сообщается
на сайте Кабмина.
Изменения предполагают корректировку отдельных ограничений в отношении спортивных организаций и учреждений культуры, а именно – допустимость работы домов культуры, театров, объектов спортивно-оздоровительного назначения при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных Республиканской СЭС.
При этом, рассматриваемый проект предусматривает продлить запрет на проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных, деловых, развлекательных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях, а также требования и рекомендации в отношении порядка функционирования торговых объектов, пассажирского транспорта и иные.
Кроме того, проект включает отельное поручение разработать и утвердить санитарно-гигиенические требования и правила при проведении выборов в Народное Собрание Абхазии, которые пройдут 12 марта.
В настоящее время в Абхазии действует августовское распоряжение президента "О мерах по защите населения Республики Абхазия от новой коронавирусной инфекции COVID-19".