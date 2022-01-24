https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/v-pravitelstve-abkhazii-rassmotreli-rekomendatsii-po-smyagcheniyu-antikovidnykh-mer-1037276517.html

В правительстве Абхазии рассмотрели рекомендации по смягчению антиковидных мер

В правительстве Абхазии рассмотрели рекомендации по смягчению антиковидных мер

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел совещание по текущей эпидситуации с главой Минздрава Эдуардом Бутба и главным санитарным врачом Людмилой... 24.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-24T21:14+0300

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СУХУМ, 24 янв - Sputnik. В правительстве Абхазии обсудили проект рекомендаций по внесению некоторых изменений в действующие антиковидные меры, сообщается на сайте Кабмина.При этом, рассматриваемый проект предусматривает продлить запрет на проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных, деловых, развлекательных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях, а также требования и рекомендации в отношении порядка функционирования торговых объектов, пассажирского транспорта и иные.Кроме того, проект включает отельное поручение разработать и утвердить санитарно-гигиенические требования и правила при проведении выборов в Народное Собрание Абхазии, которые пройдут 12 марта.В настоящее время в Абхазии действует августовское распоряжение президента "О мерах по защите населения Республики Абхазия от новой коронавирусной инфекции COVID-19".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/v-abkhazii-zafiksirovany-sluchai-zarazheniya-omikron-shtammom-koronavirusa-1037276004.html

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