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Инфекционист рассказал, кто предрасположен к заражению омикрон-штаммом
Инфекционист рассказал, кто предрасположен к заражению омикрон-штаммом
В Абхазии уже зафиксировано 30 случаев заражения омикрон-штаммом, который распространяется быстрее всех известных вариантов коронавируса. 25.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-25T09:19+0300
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СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Любой человек, не болевший ранее COVID-19, предрасположен к заражению омикрон-штаммом коронавируса, об этом заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Горелов отметил, что опубликованные данные создают впечатление, будто пациенты легче переносят болезнь, вызванную заражением именно этим штаммом, нежели прежде известными разновидностями SARS-CoV-2. Однако масштабы распространения инфекции говорят в пользу того, что число госпитализаций вряд ли будет уменьшаться.Ранее инфекционист предупредил, что доля детей среди болеющих COVID-19 при появлении новой мутации коронавируса возросла с 10-11 до 15 процентов.Омикрон-штамм или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе и в Абхазии. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/nazvan-simptom-pozvolyayuschiy-vyyavit-omikron-do-testa-na-covid-19-1037253745.html
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в мире, новости, россия, инфекции, мировая пандемия коронавируса covid-19
Инфекционист рассказал, кто предрасположен к заражению омикрон-штаммом
09:19 25.01.2022 (обновлено: 09:30 25.01.2022)
В Абхазии уже зафиксировано 30 случаев заражения омикрон-штаммом, который распространяется быстрее всех известных вариантов коронавируса.
СУХУМ, 25 янв - Sputnik.
Любой человек, не болевший ранее COVID-19, предрасположен к заражению омикрон-штаммом коронавируса, об этом заявил РИА Новости
заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"На самом деле любой человек, не встречавшийся с коронавирусной инфекцией, предрасположен к заболеванию "омикроном", — сказал он.
Горелов отметил, что опубликованные данные создают впечатление, будто пациенты легче переносят болезнь, вызванную заражением именно этим штаммом, нежели прежде известными разновидностями SARS-CoV-2. Однако масштабы распространения инфекции говорят в пользу того, что число госпитализаций вряд ли будет уменьшаться.
Ранее инфекционист предупредил, что доля детей среди болеющих COVID-19 при появлении новой мутации коронавируса возросла с 10-11 до 15 процентов.
Омикрон-штамм или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе и в Абхазии. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.