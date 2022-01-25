https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/khashig-o-borbe-s-mayningom-v-abkhazii-vizhu-tolko-imitatsiyu--1037269780.html

Хашиг о борьбе с майнингом в Абхазии: вижу только имитацию

Хашиг о борьбе с майнингом в Абхазии: вижу только имитацию

О майнинге в Абхазии, о том насколько эффективна борьба с ней в республике, и может ли Абхазия стать убежищем для майнеров, если в России введут запрет, своем... 25.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-25T18:07+0300

2022-01-25T18:07+0300

2022-01-25T18:10+0300

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Хашиг о борьбе с майнингом в Абхазии: вижу только имитацию Хашиг о борьбе с майнингом в Абхазии: вижу только имитацию

Банк России видит существенные риски для экономики и финансовой стабильности из-за майнинга криптовалют на территории страны и выступает за его запрет. В докладе для общественных консультаций по теме криптовалют Банк предложил законодательно запретить использовать инфраструктуру российского финансового рынка для любых операций с криптовалютами. Также ЦБ хочет запретить выпуск, организацию обращения и обмена криптовалют в России, а также их майнинг на территории страны. Регулятор считает необходимым ввести ответственность для физлиц и юрлиц за использование криптовалюты для платежей.По мнению журналиста Инала Хашиг, в случае введения запрета на майнинг в России, Абхазия может стать страной, куда, возможно, будет попадать оборудование для майнинга."Если будет принят закон о запрете майнинга в России, то, естественно, будет запрещено и оборудование. Наверное, создадут какое-то окошко, временное, чтобы вывести его в какие-то третьи страны, и такой страной может стать Абхазия. Здесь уже все зависит от наших таможенных органов, пограничников, но, учитывая степень коррумпированности абхазской системы, считать, что у нас железобетонная стена на границе с Россией, не приходится. Проблема майнинга в действительности угрожает энергетической безопасности страны. У нас его катастрофически не хватает, и бесконтрольный майнинг разрушает саму энергетическую систему", - сказал Хашиг.Журналист также оценил борьбу с майнингом в Абхазии."Я вижу имитацию некой борьбы с майнингом, в реальности, никакой борьбы нет. Может быть из тех, кто не имеет определенной "крыши", попадает под какие-то санкции, но в реальности, исходя из того количества потребленной энергии, мы видим, что у нас постоянно рост, и этот рост не обусловлен холодами и ростом экономики", - отметил журналист.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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майнинг в абхазии, подкасты энергетика, аудио