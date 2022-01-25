https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/khuduchilischa-sukhuma-bender-i-tskhinvala-provedut-sovmestnyy-konkurs-risunka-1037279937.html

Худучилища Сухума, Бендер и Цхинвала проведут совместный конкурс рисунка

Худучилища Сухума, Бендер и Цхинвала проведут совместный конкурс рисунка

Абхазия, Приднестровье и Южная Осетия регулярно сотрудничают в разных направлениях. 25.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-25T12:22+0300

2022-01-25T12:22+0300

2022-01-25T12:22+0300

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СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Ректор Бендерского высшего художественного колледжа Сергей Горбаченко предложил провести конкурс рисунка между художественными училищами Бендер, Сухума и Цхинвала. Об этом сообщается на сайте представительства Абхазии в Приднестровье.Идея была высказана в Бендерах в ходе рабочей встречи полномочного представителя Абхазии в Приднестровье Александра Ватамана с руководителем учебного заведения.Проект положения нового конкурса будет разработан ректоратом Бендерского колледжа. Потом его разошлют коллегам в художественные училища столиц Абхазии и Южной Осетии.Дипломатические отношения между Сухумом и Тирасполем начались в январе 1993 года. Тогда был подписан первый договор о дружбе и сотрудничестве. ПМР признала независимость Абхазии 17 ноября 2006 года. В 2008 году в Приднестровье появилось официальное представительство Абхазии. В 2008 году Приднестровская Молдавская Республика поддержала признание Абхазии и Южной Осетии Россией.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/glava-pmr-krasnoselskiy-khochetsya-pozhelat-stabilnosti-abkhazii-1036903608.html

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приднестровская молдавская республика, россия, абхазия, художники, искусство, южная осетия