https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/khuduchilischa-sukhuma-bender-i-tskhinvala-provedut-sovmestnyy-konkurs-risunka-1037279937.html
Худучилища Сухума, Бендер и Цхинвала проведут совместный конкурс рисунка
Худучилища Сухума, Бендер и Цхинвала проведут совместный конкурс рисунка
Абхазия, Приднестровье и Южная Осетия регулярно сотрудничают в разных направлениях. 25.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-25T12:22+0300
2022-01-25T12:22+0300
2022-01-25T12:22+0300
приднестровская молдавская республика
россия
абхазия
художники
искусство
южная осетия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0b/1036296000_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_f5448a1d4167dce7f64fac863dda5e25.jpg
СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Ректор Бендерского высшего художественного колледжа Сергей Горбаченко предложил провести конкурс рисунка между художественными училищами Бендер, Сухума и Цхинвала. Об этом сообщается на сайте представительства Абхазии в Приднестровье.Идея была высказана в Бендерах в ходе рабочей встречи полномочного представителя Абхазии в Приднестровье Александра Ватамана с руководителем учебного заведения.Проект положения нового конкурса будет разработан ректоратом Бендерского колледжа. Потом его разошлют коллегам в художественные училища столиц Абхазии и Южной Осетии.Дипломатические отношения между Сухумом и Тирасполем начались в январе 1993 года. Тогда был подписан первый договор о дружбе и сотрудничестве. ПМР признала независимость Абхазии 17 ноября 2006 года. В 2008 году в Приднестровье появилось официальное представительство Абхазии. В 2008 году Приднестровская Молдавская Республика поддержала признание Абхазии и Южной Осетии Россией.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/glava-pmr-krasnoselskiy-khochetsya-pozhelat-stabilnosti-abkhazii-1036903608.html
приднестровская молдавская республика
россия
абхазия
южная осетия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0b/1036296000_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_d08f2d61a16b96d8a42a2a04d5cb3ab0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
приднестровская молдавская республика, россия, абхазия, художники, искусство, южная осетия
Худучилища Сухума, Бендер и Цхинвала проведут совместный конкурс рисунка
Абхазия, Приднестровье и Южная Осетия регулярно сотрудничают в разных направлениях.
СУХУМ, 25 янв - Sputnik.
Ректор Бендерского высшего художественного колледжа Сергей Горбаченко предложил провести конкурс рисунка между художественными училищами Бендер, Сухума и Цхинвала. Об этом сообщается
на сайте представительства Абхазии в Приднестровье.
Идея была высказана в Бендерах в ходе рабочей встречи полномочного представителя Абхазии в Приднестровье Александра Ватамана с руководителем учебного заведения.
Проект положения нового конкурса будет разработан ректоратом Бендерского колледжа. Потом его разошлют коллегам в художественные училища столиц Абхазии и Южной Осетии.
Дипломатические отношения между Сухумом и Тирасполем начались в январе 1993 года. Тогда был подписан первый договор о дружбе и сотрудничестве. ПМР признала независимость Абхазии 17 ноября 2006 года. В 2008 году в Приднестровье появилось официальное представительство Абхазии. В 2008 году Приднестровская Молдавская Республика поддержала признание Абхазии и Южной Осетии Россией.