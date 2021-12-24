https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/glava-pmr-krasnoselskiy-khochetsya-pozhelat-stabilnosti-abkhazii-1036903608.html
Глава ПМР Красносельский: хочется пожелать стабильности Абхазии
Глава ПМР Красносельский: хочется пожелать стабильности Абхазии
Глава Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский рассказал о своем отношении к оппозиции и о роли российской миротворческой миссии на берегах... 24.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-24T16:10+0300
2021-12-24T16:10+0300
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СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Избранный 12 декабря на второй срок президент Приднестровья Вадим Красносельский пожелал Абхазии и другим признанным и непризнанным государствам стабильности в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о протестах, которые происходят в последнее время на постсоветском пространстве. "Знаете, в Абхазии постоянно идут эти процессы. Я, к сожалению, это фиксирую. Хочется стабильности пожелать Абхазии, другим непризнанным государствам, признанным государствам. Что касается Приднестровья, я никогда не выступал против оппозиции. Я уважаю оппозицию, со многими общаюсь", – сказал Красносельский. Оппозиция отличается от пятой колонны тем, что это группа людей, которая желает развития стране, уважает конституцию и законы и не желает уничтожения государственности, отметил глава ПМР. "Это оппозиция. Но видят решение тех или иных проблем по-своему. Их интересно послушать, есть здравые мысли, их можно даже имплементировать в действующее законодательство путем внесения инициатив. Так я, в принципе, и делаю. А те люди, которые не уважают конституцию нашей республики, не подчиняются законам нашей республики, не уважают юстицию нашего государства, то есть против Приднестровья как такового, против независимости, государственности – это не оппозиция, это пятая колонна. Поэтому, если с первыми я веду диалог, со вторыми я вести диалог не буду", – заявил президент и добавил, что такие люди в Приднестровье есть.Вадим Красносельский назвал миротворческую миссию Российской Федерации на берегах Днестра самой успешной и отметил необходимость ее продолжить. Согласно мандату, миротворцы должны оставаться на территории ПМР до полного политического всеобъемлющего решения проблем, добавил Красносельский.Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский был избран в декабре на второй срок.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/deputat-gosdumy-dal-otsenku-mitingu-oppozitsii-v-sukhume-1036895310.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/vadim-krasnoselskiy-pobedil-na-vyborakh-prezidenta-pridnestrovya-1036705728.html
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приднестровская молдавская республика
Глава ПМР Красносельский: хочется пожелать стабильности Абхазии
16:10 24.12.2021 (обновлено: 16:38 24.12.2021)
Глава Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский рассказал о своем отношении к оппозиции и о роли российской миротворческой миссии на берегах Днестра.
СУХУМ, 24 дек – Sputnik.
Избранный 12 декабря на второй срок президент Приднестровья Вадим Красносельский пожелал Абхазии и другим признанным и непризнанным государствам стабильности в интервью РИА Новости
, отвечая на вопрос о протестах, которые происходят в последнее время на постсоветском пространстве.
"Знаете, в Абхазии постоянно идут эти процессы. Я, к сожалению, это фиксирую. Хочется стабильности пожелать Абхазии, другим непризнанным государствам, признанным государствам. Что касается Приднестровья, я никогда не выступал против оппозиции. Я уважаю оппозицию, со многими общаюсь", – сказал Красносельский.
Оппозиция отличается от пятой колонны тем, что это группа людей, которая желает развития стране, уважает конституцию и законы и не желает уничтожения государственности, отметил глава ПМР.
"Это оппозиция. Но видят решение тех или иных проблем по-своему. Их интересно послушать, есть здравые мысли, их можно даже имплементировать в действующее законодательство путем внесения инициатив. Так я, в принципе, и делаю. А те люди, которые не уважают конституцию нашей республики, не подчиняются законам нашей республики, не уважают юстицию нашего государства, то есть против Приднестровья как такового, против независимости, государственности – это не оппозиция, это пятая колонна. Поэтому, если с первыми я веду диалог, со вторыми я вести диалог не буду", – заявил президент и добавил, что такие люди в Приднестровье есть.
Вадим Красносельский назвал миротворческую миссию Российской Федерации на берегах Днестра самой успешной и отметил необходимость ее продолжить.
"Это есть гарантия не только мира, это гарантия продолжения переговорного процесса между Приднестровьем и Молдовой. Без миротворцев все будет весьма сложно, и те политические деятели, которые заявляют о замене миротворческой миссии на какую-либо гражданскую, они к миру не ведут, они ведут к агрессии, к эскалации конфликта", – заявил он.
Согласно мандату, миротворцы должны оставаться на территории ПМР до полного политического всеобъемлющего решения проблем, добавил Красносельский.
Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский был избран в декабре на второй срок.