https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/glava-pmr-krasnoselskiy-khochetsya-pozhelat-stabilnosti-abkhazii-1036903608.html

Глава ПМР Красносельский: хочется пожелать стабильности Абхазии

Глава ПМР Красносельский: хочется пожелать стабильности Абхазии

Глава Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский рассказал о своем отношении к оппозиции и о роли российской миротворческой миссии на берегах... 24.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-24T16:10+0300

2021-12-24T16:10+0300

2021-12-24T16:38+0300

приднестровская молдавская республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/18/1036901465_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_784ee8c775579c20965914ff4c5e8075.jpg

СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Избранный 12 декабря на второй срок президент Приднестровья Вадим Красносельский пожелал Абхазии и другим признанным и непризнанным государствам стабильности в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о протестах, которые происходят в последнее время на постсоветском пространстве. "Знаете, в Абхазии постоянно идут эти процессы. Я, к сожалению, это фиксирую. Хочется стабильности пожелать Абхазии, другим непризнанным государствам, признанным государствам. Что касается Приднестровья, я никогда не выступал против оппозиции. Я уважаю оппозицию, со многими общаюсь", – сказал Красносельский. Оппозиция отличается от пятой колонны тем, что это группа людей, которая желает развития стране, уважает конституцию и законы и не желает уничтожения государственности, отметил глава ПМР. "Это оппозиция. Но видят решение тех или иных проблем по-своему. Их интересно послушать, есть здравые мысли, их можно даже имплементировать в действующее законодательство путем внесения инициатив. Так я, в принципе, и делаю. А те люди, которые не уважают конституцию нашей республики, не подчиняются законам нашей республики, не уважают юстицию нашего государства, то есть против Приднестровья как такового, против независимости, государственности – это не оппозиция, это пятая колонна. Поэтому, если с первыми я веду диалог, со вторыми я вести диалог не буду", – заявил президент и добавил, что такие люди в Приднестровье есть.Вадим Красносельский назвал миротворческую миссию Российской Федерации на берегах Днестра самой успешной и отметил необходимость ее продолжить. Согласно мандату, миротворцы должны оставаться на территории ПМР до полного политического всеобъемлющего решения проблем, добавил Красносельский.Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский был избран в декабре на второй срок.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/deputat-gosdumy-dal-otsenku-mitingu-oppozitsii-v-sukhume-1036895310.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/vadim-krasnoselskiy-pobedil-na-vyborakh-prezidenta-pridnestrovya-1036705728.html

приднестровская молдавская республика

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

приднестровская молдавская республика