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ЛНР: республике хватит сил для пресечения посягательств на территориальную целостность
ЛНР: республике хватит сил для пресечения посягательств на территориальную целостность
Начальник луганской Народной милиции заявило прибытии на территорию Донбасса спецназа, входящего в Вооруженные силы Украины. 25.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-25T13:10+0300
2022-01-25T13:10+0300
в мире
луганск
вооруженный конфликт на востоке украины (2015)
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СУХУМ, 25 янв – Sputnik. В Луганской Народной Республике достаточно солдат и вооружения, чтобы ответить на попытку нарушения территориальной целостности, начальника управления Народной милиции ЛНР Яна Лещенко. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее было зафиксировано прибытие в Донбасс пяти групп сил специальных операций ВСУ, проходивших подготовку у британских военных инструкторов. По мнению Лещенко, их целью является совершение ряда диверсий на объектах гражданской инфраструктуры.Российская сторона выразила обеспокоенность тем, что страны-члены НАТО продолжают вопреки Минским соглашениям оказывать Киеву военную поддержку, результатом которой является обострение обстановки в ДНР и ЛНР.Конфликт на Украине начался в 2014 году, и до сих пор стороны не смогли прийти к соглашению. Основой мирного урегулирования стали Минские соглашения, предусматривающие прекращение военных действий и отвод сил от линии соприкосновения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/narodnaya-militsiya-lnr-zayavila-o-styagivanii-vsu-vooruzheniy-k-zanyatoy-imi-shkole-v-donbasse-1037008269.html
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в мире, луганск, вооруженный конфликт на востоке украины (2015)

ЛНР: республике хватит сил для пресечения посягательств на территориальную целостность

13:10 25.01.2022
© AFP 2021 / ANATOLII STEPANOVВоеннослужащий ВСУ идет по заснеженной траншеи на линии фронта с пророссийскими сепаратистами возле села Золотое на востоке Луганской области
Военнослужащий ВСУ идет по заснеженной траншеи на линии фронта с пророссийскими сепаратистами возле села Золотое на востоке Луганской области - Sputnik Абхазия, 1920, 25.01.2022
© AFP 2021 / ANATOLII STEPANOV
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Начальник луганской Народной милиции заявило прибытии на территорию Донбасса спецназа, входящего в Вооруженные силы Украины.
СУХУМ, 25 янв – Sputnik. В Луганской Народной Республике достаточно солдат и вооружения, чтобы ответить на попытку нарушения территориальной целостности, начальника управления Народной милиции ЛНР Яна Лещенко. Об этом сообщает РИА Новости.
Лещенко отметил, что Народная Милиция состоит из профессиональных военных, обладающих необходимым вооружением и техникой, которые находятся в состоянии постоянной боевой готовности и смогут дать отпор врагу.
Ранее было зафиксировано прибытие в Донбасс пяти групп сил специальных операций ВСУ, проходивших подготовку у британских военных инструкторов. По мнению Лещенко, их целью является совершение ряда диверсий на объектах гражданской инфраструктуры.
Ситуация на передовой в ЛНР - Sputnik Абхазия, 1920, 02.01.2022
Народная милиция ЛНР заявила о стягивании ВСУ вооружений к занятой ими школе в Донбассе
2 января, 16:40
Российская сторона выразила обеспокоенность тем, что страны-члены НАТО продолжают вопреки Минским соглашениям оказывать Киеву военную поддержку, результатом которой является обострение обстановки в ДНР и ЛНР.
Конфликт на Украине начался в 2014 году, и до сих пор стороны не смогли прийти к соглашению. Основой мирного урегулирования стали Минские соглашения, предусматривающие прекращение военных действий и отвод сил от линии соприкосновения.
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