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ЛНР: республике хватит сил для пресечения посягательств на территориальную целостность
ЛНР: республике хватит сил для пресечения посягательств на территориальную целостность
Начальник луганской Народной милиции заявило прибытии на территорию Донбасса спецназа, входящего в Вооруженные силы Украины. 25.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-25T13:10+0300
2022-01-25T13:10+0300
2022-01-25T13:10+0300
в мире
луганск
вооруженный конфликт на востоке украины (2015)
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СУХУМ, 25 янв – Sputnik. В Луганской Народной Республике достаточно солдат и вооружения, чтобы ответить на попытку нарушения территориальной целостности, начальника управления Народной милиции ЛНР Яна Лещенко. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее было зафиксировано прибытие в Донбасс пяти групп сил специальных операций ВСУ, проходивших подготовку у британских военных инструкторов. По мнению Лещенко, их целью является совершение ряда диверсий на объектах гражданской инфраструктуры.Российская сторона выразила обеспокоенность тем, что страны-члены НАТО продолжают вопреки Минским соглашениям оказывать Киеву военную поддержку, результатом которой является обострение обстановки в ДНР и ЛНР.Конфликт на Украине начался в 2014 году, и до сих пор стороны не смогли прийти к соглашению. Основой мирного урегулирования стали Минские соглашения, предусматривающие прекращение военных действий и отвод сил от линии соприкосновения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/narodnaya-militsiya-lnr-zayavila-o-styagivanii-vsu-vooruzheniy-k-zanyatoy-imi-shkole-v-donbasse-1037008269.html
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в мире, луганск, вооруженный конфликт на востоке украины (2015)
ЛНР: республике хватит сил для пресечения посягательств на территориальную целостность
Начальник луганской Народной милиции заявило прибытии на территорию Донбасса спецназа, входящего в Вооруженные силы Украины.
СУХУМ, 25 янв – Sputnik.
В Луганской Народной Республике достаточно солдат и вооружения, чтобы ответить на попытку нарушения территориальной целостности, начальника управления Народной милиции ЛНР Яна Лещенко. Об этом сообщает РИА Новости
.
Лещенко отметил, что Народная Милиция состоит из профессиональных военных, обладающих необходимым вооружением и техникой, которые находятся в состоянии постоянной боевой готовности и смогут дать отпор врагу.
Ранее было зафиксировано прибытие в Донбасс пяти групп сил специальных операций ВСУ, проходивших подготовку у британских военных инструкторов. По мнению Лещенко, их целью является совершение ряда диверсий на объектах гражданской инфраструктуры.
Российская сторона выразила обеспокоенность тем, что страны-члены НАТО продолжают вопреки Минским соглашениям оказывать Киеву военную поддержку, результатом которой является обострение обстановки в ДНР и ЛНР.
Конфликт на Украине начался в 2014 году, и до сих пор стороны не смогли прийти к соглашению. Основой мирного урегулирования стали Минские соглашения, предусматривающие прекращение военных действий и отвод сил от линии соприкосновения.