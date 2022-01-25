https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/lnr-respublike-khvatit-sil-dlya-presecheniya-posyagatelstv-na-territorialnuyu-tselostnost-1037280742.html

ЛНР: республике хватит сил для пресечения посягательств на территориальную целостность

ЛНР: республике хватит сил для пресечения посягательств на территориальную целостность

Начальник луганской Народной милиции заявило прибытии на территорию Донбасса спецназа, входящего в Вооруженные силы Украины. 25.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-25T13:10+0300

2022-01-25T13:10+0300

2022-01-25T13:10+0300

в мире

луганск

вооруженный конфликт на востоке украины (2015)

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СУХУМ, 25 янв – Sputnik. В Луганской Народной Республике достаточно солдат и вооружения, чтобы ответить на попытку нарушения территориальной целостности, начальника управления Народной милиции ЛНР Яна Лещенко. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее было зафиксировано прибытие в Донбасс пяти групп сил специальных операций ВСУ, проходивших подготовку у британских военных инструкторов. По мнению Лещенко, их целью является совершение ряда диверсий на объектах гражданской инфраструктуры.Российская сторона выразила обеспокоенность тем, что страны-члены НАТО продолжают вопреки Минским соглашениям оказывать Киеву военную поддержку, результатом которой является обострение обстановки в ДНР и ЛНР.Конфликт на Украине начался в 2014 году, и до сих пор стороны не смогли прийти к соглашению. Основой мирного урегулирования стали Минские соглашения, предусматривающие прекращение военных действий и отвод сил от линии соприкосновения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/narodnaya-militsiya-lnr-zayavila-o-styagivanii-vsu-vooruzheniy-k-zanyatoy-imi-shkole-v-donbasse-1037008269.html

луганск

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, луганск, вооруженный конфликт на востоке украины (2015)