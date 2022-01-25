https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/novuyu-podstantsiyu-postroyat-v-sele-primorskoe-gudautskogo-rayona-1037280993.html

Новую подстанцию построят в Приморском

Новую подстанцию построят в Приморском

По информации от пресс-службы администрации Гудаутского района, строительство подстанции мощностью 16 мегаватт проводится Республиканским унитарным... 25.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-25T13:36+0300

2022-01-25T13:36+0300

2022-01-25T17:03+0300

в абхазии

новости

гудаутский район

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 25 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Строительство новой подстанции началось в селе Приморское, рассказал корреспонденту Sputnik глава села Аляс Габуния.Он уточнил, что мощность подстанции, которую планируют ввести в эксплуатацию в июне 2022 года, составит 16 мегаватт."Дело в том, что сегодня наше село получает электричество с Новоафонской подстанции через кабель, который проходит через туннели. Пропускная способность этого кабеля была рассчитана еще в советское время, и в наши дни потребление села на пике нагрузок существенно превышает, заложенные изначально параметры. Поэтому напряжение в наших сетях составляет около 80-90 Вольт", - отметил он.По словам Габуния, так как село Приморское расположено на берегу моря и пользуется популярностью среди туристов, там ежегодно растет номерной фонд, и увеличиваются объемы потребления электроэнергии.Из-за такого низкого напряжения в сети местные жители не могут пользоваться электроприборами, и это значительно осложняет их жизнь. В связи с этим дирекция села Приморское обратилась к правительству страны с просьбой оказать помощь в решении этого вопроса, на что были выделены средства.Проблемы с энергоснабжением привели к поломке на насосной станции в селе Аацы, откуда в часть села Приморское по одной из трех линий поступает вода. Как рассказал Габуния, около двух месяцев назад там сгорели два насоса, ремонт которых обошелся около 190 тысяч рублей. Также приобрели один запасной насос на случай возможных последующих аварий. Для восстановления подачи воды тогда понадобилось три дня.Как сообщает пресс-служба администрации Гудаутского района, за счет средств республиканского бюджета Управлением капитального строительства Абхазии была построена новая насосная станция, обеспечивающая водой часть села.Габуния уточнил, что в село вода поступает по трем линиям и эта насосная станция отвечает за подачу воды по одной из них. Сама станция была построена в советское время и давно нуждалась в ремонте, а здание ко всему прочему получало повреждение."Здание отстроили и неделю назад мы приняли этот объект. Мы очень довольны. Сейчас водоснабжением восстановлено во всем селе, но есть проблема с самотеком в одной из частей села. Летом там возникает нехватка воды. Мы обнаружили источник питьевой воды в неограниченных объемах, с которого можно получать воду", - отметил глава села.Для решения этой проблемы, добавил он, несколько лет назад составили смету проекта по строительству каптажа, установке насосной станции и введению в эксплуатацию резервуара объемом 500 кубов, из которого самотеком вода будет поступать в одну из частей села.Габуния подчеркнул, что на момент подготовки сметного проекта сумма его реализации составляла 12 миллионов рублей, но с тех пор цены на товары изменились, и встала необходимость пересмотра ряда пунктов документа.Глава села уверен, что решение этих вопросов будет способствовать развитию бизнеса в Приморском, увеличит налоговые отчисления в бюджет и существенно облегчит жизнь людей.При этом Габуния не исключает, что по причине высоких нагрузок наряду с низким напряжением в сети могут привести к очередным поломкам на насосных станциях, пока не запустят новую подстанцию. Для полноценной подачи воды в селе также, добавил он, желательно поменять около двух километров водопроводной трубы и есть необходимость в строительстве новой ветки трубы примерно такой же протяженности.От насосной станции в селе Аацы также воду получают жители сел Алгра и Баклановка – около 80 дворов. По словам главы администрации Аацы Игоря Малия, после ремонта насосов серьезных проблем с водоснабжением там нет, но напор слабый.

https://sputnik-abkhazia.ru/20201116/Mezhdu-morem-i-kholmami-odin-den-iz-zhizni-sela-Primorskoe-1031287053.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/v-sostoyanii-utechki-problema-vodosnabzheniya-v-gagre-i-kak-ee-reshit-1036619733.html

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новости, гудаутский район, проблемы энергетической отрасли в абхазии