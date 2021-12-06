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В состоянии утечки: проблема водоснабжения в Гагре и как ее решить
19:50 06.12.2021 (обновлено: 19:52 06.12.2021)
© Sputnik / Акоп Кущян Смеситель
© Sputnik / Акоп Кущян
Жители Гагры уже многие годы испытывают проблемы с подачей питьевой воды.
О том, как устроена система водоснабжения в Гагре, в каком состоянии насосные станции, как недавний шторм едва не уничтожил оборудование в одной из них, какой график подачи воды действует уже много лет в черте города, как сотрудники профильной структуры справляются с поломками и есть ли выход из ситуации, читайте в материале Sputnik.
Путь воды
График подачи питьевой воды в Гагре действует еще с советских времен. Жители города получают ее два раза в день на пару часов – в 7:00 и в 19:00. У большинства из них установлены накопительные баки, объемов которых хватает, чтобы продержаться с утра до вечера, но в связи с частыми поломками на водопроводных линиях, емкости "пересыхают" еще до включения воды.
В городской части Гагры проживает около 12 тысяч человек и воду они получают из самой короткой реки в мире – Репруа, которая питается водами самой глубокой пещеры мира Крубера-Воронья. Длина реки всего 18 метров, а ее постоянная температура не превышает 11°С, что делает Репруа одной из самых холодных рек Черноморского побережья Кавказа.
Казалось бы, как самая короткая река в мире может обеспечить водой население даже такого небольшого города как Гагра, но в действительности Репруа справляется с такой задачей. Проблема не в ней.
Как рассказал начальник Гагрского водоканала Фома Агрба, вода из реки Репруа попадает в насосную станцию "Репруа-1", оттуда в другую насосную станцию "Репруа-2" и уже из нее качается в бассейн объемом в три тысячи кубометров, который находится по улице Апсха Леона. Третья насосная станция находится неподалеку от местного отделения РОВД, четвертая в районе Псахары.
© Sputnik / Томас Тхайцук Насосная станция в Гагре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Насосная станция в Гагре
© Sputnik / Томас Тхайцук Насосная станция в Гагре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Насосная станция в Гагре
© Sputnik / Томас Тхайцук Насосная станция в Гагре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Насосная станция в Гагре
© Sputnik / Томас Тхайцук Насосная станция в Гагре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Насосная станция в Гагре
© Sputnik / Томас Тхайцук Насосная станция в Гагре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Насосная станция в Гагре
© Sputnik / Томас Тхайцук Насосная станция в Гагре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Насосная станция в Гагре
© Sputnik / Томас Тхайцук Насосная станция в Гагре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Насосная станция в Гагре
© Sputnik / Томас Тхайцук Насосная станция в Гагре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Насосная станция в Гагре
© Sputnik / Томас Тхайцук Работа Гагринского водоканала
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Работа Гагринского водоканала
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Насосная станция в Гагре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Насосная станция в Гагре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Насосная станция в Гагре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Насосная станция в Гагре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Насосная станция в Гагре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Насосная станция в Гагре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Насосная станция в Гагре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Насосная станция в Гагре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Работа Гагринского водоканала
Он уточнил, что главная проблема заключается в ветхости водопроводных линий. Они часто дают течь, и для их ремонта сотрудникам водоканала приходится перекрывать воду то локально, то во всем городе.
"У нас ведь часто отключают воду и, когда ее включают, трубы получают гидроудар и не выдерживают. Все эти трубы уже давно нуждаются в замене. Без этого проблема с водоснабжением в городе не решить", - уверен Агрба.
В Абхазии с ноября действуют веерные отключения электроэнергии. По словам Агрба, руководство района попросило "Черноморэнерго" не оставлять без энергии насосные станции, что приводит к поломкам моторов. Это также позволяет своевременно наполнять резервуары водой.
Ремонт "вплавь" и решение проблемы
Во дворе Ольги, жительницы частного дома на улице имени генерала Дбар, неожиданно забил "ключ" и подтопил территория вокруг. Она вызвала ремонтников, которые трактором вырыли яму глубиной около полутора метров и обнаружили место прорыва. Потоп устроила лопнувшая ржавая труба.
"Затопило двор, сад и всю улицу. Мы сразу же вызвали водоканал. Ребята быстро отреагировали и приехали. Подогнали технику. Молодцы. Спасают нас", - сказала Ольга.
К моменту нашего приезда сотрудник водоканала Владимир Вагаршак стоял по пояс в холодной воде и очищал трубу от земли. Во время попыток облегчить доступ к трубе вода из нее хлынула мощным фонтаном и Владимиру пришлось оттуда экстренно выбираться, но уже мокрым с ног до головы.
Он вышел из ямы, снял майку, выжал ее и на голый торс надел куртку, которую ему одолжил коллега, посоветовав сесть в автомобиль погреться. Но Владимир не спешил уходить с проблемного участка.
Вагаршак трудится мастером аварийной бригады гагрского "Водоканала" уже около года. Он рассказал, что подобное в работе происходит почти каждый день и не редко нахождение в холодной воде приводит к простуде.
"До этого я работал в сфере строительства. Сюда перешел, так как здесь есть стабильность, постоянное место работы и зарплату выдают вовремя – 30 тысяч рублей. Бывает, что местные жители тоже уделяют какое-то внимание, благодарят. Я не жалею о своем решении", - поделился он.
Владимир и его коллеги знают, как застраховать себя от переохлаждения в воде, но на это нужны деньги. Самой надежной защитой они назвали гидрокостюмы, которые надевают водолазы. По их примерным подсчетам, стоит это "обмундирование" от 10 тысяч рублей и выше.
Как уточнил Фома Агрба, общий штат "Водоканала" 75 человек. Аварийная бригада состоит из шести человек. Эти люди обслуживают весь город. Устранением проблем в канализационной системе занимаются трое сотрудников.
Начальник местного водоканала также рассказал, что в период реализации одной из прошлых Инвестиционных программ около пяти лет назад в Гагре проложили новую водопроводную магистраль диаметром 500 миллиметров, построили пять насосных станций и при каждой бассейны, но они так и не были запущены в эксплуатацию.
"Водопроводную магистраль проложили от первой насосной станции до пятой и довели ее до вокзала. То есть, водой должны были быть обеспечены все жители от вокзала и всего города. Я не знаю, что случилось, но работы тогда были приостановлены. Подрядчик тоже уехал и с тех пор все это просто так стоит", - сказал Агрба.
Он уверен, для того чтобы наладить всю эту систему, необходимо запустить возведенные насосные станции, произвести необходимые соединения и около семи тысяч врезок. При таком раскладе работу старых насосных станций можно будет приостановить и сохранять их в резерве.
Шторм и последствия
В капительном ремонте также нуждаются здания насосных станций, с сожалением подчеркнул Агрба. Мы побывали на одной из них – построенной в 1960-х годах "Репруа-2". Облик здания снаружи и его состояние внутри, несомненно, удручающее. Стены обшарпаны, штукатурка местами уже обвалилась, деревянные полы тоже доживают свои дни.
В придачу ко всему этому, "Репруа-2" оказалась под "ударом" стихии в ночь с 30 ноября на 1 декабря, когда у берегов Гагры образовался шторм. Непогода разрушила несколько летних кафе, засыпала песком и мусором набережную, подтопило несколько домов по улице Терешковой.
Утро среды оператор-машинист этой насосной станции Дмитрий Белолуцкий запомнит надолго. Примерно в 5:00 его разбудил непонятный шум. Он выглянул на улицу и увидел, как волны преодолели бетонные заграждения и все ближе подходят к зданию.
Дмитрий позвонил начальству и сообщил о ЧП. Объект успели обесточить до того, как волны вырвали железную дверь помещения, где установлен трансформатор, но избежать подтопления не удалось. Вода залила первый этаж и проникла в машинное отделение. Моторы насосов в срочном порядке пришлось поднимать лебедками и это их спасло.
Оставшиеся часы дежурства Дмитрий провел на втором этаже станции, где установлено все электрооборудование.
По рассказу начальника гагрского "Водоканала" Фомы Агрба, на прилегающей к территории станции временно складировали землю со строящегося неподалеку санатория. Волны разбросали грунт и камни, перетащили массивные стволы пальм на несколько метров. Часть грунта попала внутрь станции вместе с потоками воды.
"После того, как все стихло, мы вернули моторы на место, подключили их и примерно к обеду дали людям воду. Посмотрите, сколько грязи принес шторм. В машинном отделении уровень воды достигал около метра. Если мы не подняли бы моторы, то весь город надолго остался бы без воды", - отметил Агрба.
Несмотря на все сложности, подчеркнул он, станцию модернизируют по мере возможностей. Не так давно там установили автоматический пульт управления всей электросистемы, который был куплен давно, но не так и не был установлен. Агрба уточнил, что такое оборудование появится на других трех насосных станциях и общая сумма приобретения составит около шести миллионов рублей.