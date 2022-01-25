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Прогноз погоды в Абхазии на среду 26 января
Прогноз погоды в Абхазии на среду 26 января
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влияние северо-западного антициклона и периферия южного циклона. 25.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-25T17:30+0300
2022-01-25T17:30+0300
2022-01-25T17:30+0300
в абхазии
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СУХУМ, 25 янв - Sputnik. В среду, 26 января, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, местами снег с дождем, в предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 762 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, дождь, снег, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 26 января
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влияние северо-западного антициклона и периферия южного циклона.
СУХУМ, 25 янв - Sputnik. В среду, 26 января, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, местами снег с дождем, в предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 762 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +2°С до +7°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.