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Прогноз погоды в Абхазии на среду 26 января

Прогноз погоды в Абхазии на среду 26 января

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влияние северо-западного антициклона и периферия южного циклона. 25.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-25T17:30+0300

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2022-01-25T17:30+0300

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СУХУМ, 25 янв - Sputnik. В среду, 26 января, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, местами снег с дождем, в предгорьях и горах – снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 762 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, дождь, снег, погода в абхазии