https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/psikhologicheskaya-igra-rusdram-gotovit-premeru-spektaklya-metod-grenkholma-1037282423.html

Психологическая игра: РУСДРАМ готовит премьеру спектакля "Метод Гренхольма"

Психологическая игра: РУСДРАМ готовит премьеру спектакля "Метод Гренхольма"

Спектакль “Метод Гренхольма” по пьесе современного испанского драматурга Жорди Гальсерана в Русском театре драмы имени Искандера поставит российский актер и... 25.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-25T15:38+0300

2022-01-25T15:38+0300

2022-01-25T15:44+0300

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СУХУМ, 25 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. РУСДРАМ поставит спектакль “Метод Гренхольма” по пьесе современного испанского драматурга Жорди Гальсерана, об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал генеральный директор театра Ираклий Хинтба.Режиссером спектакля выступит российский актер и режиссер Марк Вдовин.По словам Хинтба, "Метод Гренхольма" станет необычным материалом для Русского театра, так как такого рода пьесы еще не ставились в Абхазии.Хинтба уверен, что режиссер Марк Вдовин сможет организовать правильную работу с актерами и "найти мотивировки, чтобы все соединить в достоверную историю"."Поэтому я думаю, что этот спектакль вызовет большой интерес публики. И мы планируем в конце марта показать премьеру. Мы уже опубликовали состав спектакля. Репетировать роли будут четыре артиста - Эмиль Петров, Марина Сичинава, Кирилл Шишкин и Рубен Депелян. Конечно, возможны всякие изменения, может в процессе у кого-то что-то будет не получаться и мы будем вынуждены внести изменения в состав. Но мне кажется, что они справятся. Они очень мобилизованы сейчас, и им хочется показать хороший результат. Так что я рассчитываю на интересную и плодотворную работу”, - сказал Ираклий Хинтба.Ранее РУСДРАМ заявлял еще об одной премьере - "Не обо мне" по пьесе Майи Тульчинской. Моноспектакль Заслуженной артистки России и Армении Веры Бабичевой включен в репертуар театра, хотя его премьера еще не состоялась."Уже был закрытый показ для работников театра. И я хочу сказать, что получился замечательный спектакль. Конечно, там удивительная актерская работа, Вера Бабичева - одна из лучших российских актрис, но там очень актуальный злободневный текст Майи Тульчинской, прекрасная работа режиссера Марии Романовой, очень точная, тонкая. И мне кажется, что этот спектакль будет пользоваться успехом. И самое главное - у зрителей будет потребность услышать то, о чем говорит Вера Бабичева со сцены. Поэтому как только мы возобновим свою работу с учетом всех строгих ограничений, мы этот спектакль обязательно покажем" - отметил Ираклий Хинтба и добавил, что на данный момент планируют показать премьеру 25 и 26 февраля.В понедельник 24 января в правительстве Абхазии обсудили проект рекомендаций по внесению изменений в действующие антиковидные меры. В частности рассматривается возможность открытия учреждений культуры с соблюдением санитарных норм."Как только решение будет официально утверждено - насколько понимаю, необходимо внести корректировки в распоряжение президента страны - мы с учетом инструкции СЭС приступим к работе. Естественно мы будем делать все, чтобы наше учреждение не несло никакой эпиднагрузки. В принципе мировой опыт показывает, что учреждения культуры работают даже в самых сложных эпидемиологических условиях", - подчеркнул Ираклий Хинтба.Учреждения культуры в Абхазии не работают с 12 июля в связи с антиковидными ограничениями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/rusdram-gotovitsya-k-premere-monospektaklya-s-veroy-babichevoy-1036722921.html

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