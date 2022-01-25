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Психологическая игра: РУСДРАМ готовит премьеру спектакля "Метод Гренхольма"
15:38 25.01.2022 (обновлено: 15:44 25.01.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукРусский Драматический театр
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль “Метод Гренхольма” по пьесе современного испанского драматурга Жорди Гальсерана в Русском театре драмы имени Искандера поставит российский актер и режиссер Марк Вдовин.
СУХУМ, 25 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. РУСДРАМ поставит спектакль “Метод Гренхольма” по пьесе современного испанского драматурга Жорди Гальсерана, об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал генеральный директор театра Ираклий Хинтба.
Режиссером спектакля выступит российский актер и режиссер Марк Вдовин.
По словам Хинтба, "Метод Гренхольма" станет необычным материалом для Русского театра, так как такого рода пьесы еще не ставились в Абхазии.
"Потому что по жанру это психологический триллер. На самом деле это такое психологическое противоборство четырех человек в одной комнате. Сюжет, с одной стороны, очень прост, с другой - насыщен неожиданными поворотами, неожиданными открытиями. Зритель будет следить за всем этим извилистым ходом сюжета с неослабевающим вниманием на протяжении всего спектакля. Действие происходит в одной комнате, четыре человека приходят устраиваться в одну крупную компанию и оказывается, что их ждет ряд испытаний, которые и определят, кто из них пригоден для этой должности. И вот в течение этих полутора часов каждый из актеров, каждый персонаж раскроется с неожиданной стороны. Зрители будут наблюдать за актерами словно через рентгеновский аппарат, видеть, что происходит с людьми в различных ситуациях, как человек, который кажется идеальным, безупречным с моральной и еще какой-то точки зрения, вдруг оказывается своей противоположностью. То есть это такая психологическая игра, очень интересная, напряженная", - подчеркнул он.
Хинтба уверен, что режиссер Марк Вдовин сможет организовать правильную работу с актерами и "найти мотивировки, чтобы все соединить в достоверную историю".
"Поэтому я думаю, что этот спектакль вызовет большой интерес публики. И мы планируем в конце марта показать премьеру. Мы уже опубликовали состав спектакля. Репетировать роли будут четыре артиста - Эмиль Петров, Марина Сичинава, Кирилл Шишкин и Рубен Депелян. Конечно, возможны всякие изменения, может в процессе у кого-то что-то будет не получаться и мы будем вынуждены внести изменения в состав. Но мне кажется, что они справятся. Они очень мобилизованы сейчас, и им хочется показать хороший результат. Так что я рассчитываю на интересную и плодотворную работу”, - сказал Ираклий Хинтба.
Ранее РУСДРАМ заявлял еще об одной премьере - "Не обо мне" по пьесе Майи Тульчинской. Моноспектакль Заслуженной артистки России и Армении Веры Бабичевой включен в репертуар театра, хотя его премьера еще не состоялась.
"Уже был закрытый показ для работников театра. И я хочу сказать, что получился замечательный спектакль. Конечно, там удивительная актерская работа, Вера Бабичева - одна из лучших российских актрис, но там очень актуальный злободневный текст Майи Тульчинской, прекрасная работа режиссера Марии Романовой, очень точная, тонкая. И мне кажется, что этот спектакль будет пользоваться успехом. И самое главное - у зрителей будет потребность услышать то, о чем говорит Вера Бабичева со сцены. Поэтому как только мы возобновим свою работу с учетом всех строгих ограничений, мы этот спектакль обязательно покажем" - отметил Ираклий Хинтба и добавил, что на данный момент планируют показать премьеру 25 и 26 февраля.
14 декабря 2021, 19:51
В понедельник 24 января в правительстве Абхазии обсудили проект рекомендаций по внесению изменений в действующие антиковидные меры. В частности рассматривается возможность открытия учреждений культуры с соблюдением санитарных норм.
"Как только решение будет официально утверждено - насколько понимаю, необходимо внести корректировки в распоряжение президента страны - мы с учетом инструкции СЭС приступим к работе. Естественно мы будем делать все, чтобы наше учреждение не несло никакой эпиднагрузки. В принципе мировой опыт показывает, что учреждения культуры работают даже в самых сложных эпидемиологических условиях", - подчеркнул Ираклий Хинтба.
Учреждения культуры в Абхазии не работают с 12 июля в связи с антиковидными ограничениями.