https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/shkoly-i-doshkolnye-uchrezhdeniya-v-gagrskom-rayone-zakryli-do-1-fevralya--1037284888.html

Школы и детсады в Гагрском районе закрыли до 1 февраля

Школы и детсады в Гагрском районе закрыли до 1 февраля

Накануне в Абхазии зафиксировали рекордное с начала пандемии число случаев заражения коронавирусом. 25.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-25T16:37+0300

2022-01-25T16:37+0300

2022-01-25T16:51+0300

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СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Школы и дошкольные учреждения Гагрского района закрыты до 1 февраля 2022 года, сообщается на странице Курорта Гагры в Facebook. Такое распоряжение издал глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш.Кроме того, документ предписывает санэпидемстанции Гагры усилить контроль на объектах общепита и торговли на предмет соблюдения мер по защите населения от коронавируса. В понедельник, 24 января, в Абхазии выявили рекордное число случаев коронавируса. Впервые с начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 538 человек из 1036 прошедших тестирование. Вариант коронавируса "омикрон" был впервые выявлен на юге Африке в ноябре 2021 года и стал быстро распространяться по миру. В настоящее время он обнаружен более чем в 110 странах. Омикрон-штамм отличается высокой контагиозностью и, по мнению специалистов, может заражать в том числе и привитых. При этом ряд вирусологов сравнивают его с обычными ОРВИ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/infektsionist-zayavil-chto-ne-bolevshie-covid-19-predraspolozheny-k-omikron-shtammu-1037277971.html

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