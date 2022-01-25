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ЦИК зарегистрировал почти 60 инициативных групп и пять партий по выборам в Парламент
17:33 25.01.2022 (обновлено: 18:28 25.01.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукЦИК Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Центральная избирательная комиссия Абхазии продолжает регистрировать инициативные группы и партии по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания.
СУХУМ, 25 янв - Sputnik. ЦИК Абхазии зарегистрировал во вторник еще 18 инициативных групп и одну партию по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента.
Согласно представленному ЦИК списку, зарегистрированные группы представляют следующих кандидатов в депутаты:
Адзынба Шамиль Омарович по избирательному округу №4 (Северный),
Джопуа Рамаз Гивиевич по избирательному округу №1 (Новый район),
Мархолия Рустам Гарриевич по избирательному округу №20 (Аацынский),
Гезердава Саид Игоревич по избирательному округу №9 (Восточный),
Черкезия Ромео Роинович по избирательному округу №34 (Ткуарчалский второй),
Какалия Эшсоу Иванович по избирательному округу №32 (Очамчырский),
Тарба Иван Дорофеевич по избирательному округу №15 (Отхарский),
Галустян Левон Миружанович по избирательному округу №23 (Гумистинский),
Ардзинба Алмасхан Зурабович по избирательному округу №22 (Эшерский),
Горзолия Дамир Иванович по избирательному округу №33 (Ткуарчалский
первый),
Губаз Леон Ревазович по избирательному округу №8 (Маякский),
Смыр Нонна Владимировна по избирательному округу №20 (Аацынский),
Басария Аслан Георгиевич по избирательному округу №30 (Кутолский),
Гуния Илья Чичикович по избирательному округу №26 (Драндский),
Хутаба Даут Витальевич по избирательному округу №10 (Пицундский),
Амичба Дмитрий Капитонович по избирательному округу №6 (Центральный),
Дгебия Саид Тариелович по избирательному округу №3 (Старый поселок),
Ашуба Лаша Нугзарович по избирательному округу №5 (Синопский).
Кроме того, зарегистрирована политическая партия "Апсны".
Всего на данный момент зарегистрировано 59 инициативных групп и пять партий.
Центральная избирательная комиссия начала регистрацию политических партий и инициативных групп 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта 2022 года.
Выборы в Народное Собрание Абхазии, по результатам которых будут избраны 35 депутатов, пройдут 12 марта.