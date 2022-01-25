https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/tsik-zaregistriroval-pochti-60-initsiativnykh-grupp-i-pyat-partiy-po-vyboram-v-parlament-1037285677.html

ЦИК зарегистрировал почти 60 инициативных групп и пять партий по выборам в Парламент

ЦИК зарегистрировал почти 60 инициативных групп и пять партий по выборам в Парламент

Центральная избирательная комиссия Абхазии продолжает регистрировать инициативные группы и партии по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания. 25.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-25T17:33+0300

2022-01-25T17:33+0300

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СУХУМ, 25 янв - Sputnik. ЦИК Абхазии зарегистрировал во вторник еще 18 инициативных групп и одну партию по выдвижению кандидатов в депутаты Парламента.Согласно представленному ЦИК списку, зарегистрированные группы представляют следующих кандидатов в депутаты:Кроме того, зарегистрирована политическая партия "Апсны". Всего на данный момент зарегистрировано 59 инициативных групп и пять партий.Центральная избирательная комиссия начала регистрацию политических партий и инициативных групп 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта 2022 года.Выборы в Народное Собрание Абхазии, по результатам которых будут избраны 35 депутатов, пройдут 12 марта.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, цик абхазии