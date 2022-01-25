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Учреждениям культуры и спортивным объектам разрешили работать в Абхазии
Учреждениям культуры и спортивным объектам разрешили работать в Абхазии
Общее число заболевших коронавиурсом в Абхазии превысило 40 тысяч, накануне было зафиксировано более 500 случаев заражения COVID-19 - это рекорд с начала... 25.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-25T18:00+0300
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СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Учреждениям культуры и спортивным объектам в Абхазии разрешили работать с соблюдением санитарно-гигиенических норм, следует из распоряжения президента Аслана Бжания о мерах по защите здоровья населения от коронавирусной инфекции.Распоряжение принято на основании решения Координационного штаба по защите населения Абхазия от COVID-19.Кроме того, распоряжение запрещает проведение любых массовых мероприятий в закрытых помещениях, в том числе свадебных, торжественных, праздничных, поминальных, деловых, развлекательных.Объектам сферы услуг предъявляются обязательные требования - ношение масок всеми работниками, профилактическая дезинфекция помещений (не менее одного раза в неделю) и общественного транспорта (ежедневно).Министерству здравоохранения поручено разработать и утвердить до 1 февраля 2022 года государственные санитарно-гигиенические нормы и правила при проведении выборов депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. Кроме того Минздрав должен регулярно мониторить деятельность образовательных организаций, объектов общепита и других объектов санитарно-эпидемиологического надзора на предмет соблюдения утвержденных государственных санитарно-гигиенических норм и правил.Гражданам рекомендуется пользоваться средствами индивидуальной защиты в общественных местах, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей. Госучреждениям, коммерческим и некоммерческим организациям рекомендовано освободить работников старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от COVID-19, и беременных от работы с сохранением зарплаты.Учреждения культуры и спортивные объекты в Абхазии были закрыты с августа 2021 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/shkoly-i-doshkolnye-uchrezhdeniya-v-gagrskom-rayone-zakryli-do-1-fevralya--1037284888.html
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Учреждениям культуры и спортивным объектам разрешили работать в Абхазии
18:00 25.01.2022 (обновлено: 18:26 25.01.2022)
Общее число заболевших коронавиурсом в Абхазии превысило 40 тысяч, накануне было зафиксировано более 500 случаев заражения COVID-19 - это рекорд с начала пандемии.
СУХУМ, 25 янв - Sputnik.
Учреждениям культуры и спортивным объектам в Абхазии разрешили работать с соблюдением санитарно-гигиенических норм, следует из распоряжения
президента Аслана Бжания о мерах по защите здоровья населения от коронавирусной инфекции.
Распоряжение принято на основании решения Координационного штаба по защите населения Абхазия от COVID-19.
"Осуществлять в строгом соответствии с утвержденными Министерством здравоохранения Республики Абхазия государственными санитарно-гигиеническими нормами и правилами функционирование учреждений культуры (дома культуры, театры, выставочные залы, музеи, библиотеки) и объектов спорта (спортивные, тренажерные и фитнес-залы, иные объекты спорта)", - гласит второй пункт документа.
Кроме того, распоряжение запрещает проведение любых массовых мероприятий в закрытых помещениях, в том числе свадебных, торжественных, праздничных, поминальных, деловых, развлекательных.
Объектам сферы услуг предъявляются обязательные требования - ношение масок всеми работниками, профилактическая дезинфекция помещений (не менее одного раза в неделю) и общественного транспорта (ежедневно).
Министерству здравоохранения поручено разработать и утвердить до 1 февраля 2022 года государственные санитарно-гигиенические нормы и правила при проведении выборов депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. Кроме того Минздрав должен регулярно мониторить деятельность образовательных организаций, объектов общепита и других объектов санитарно-эпидемиологического надзора на предмет соблюдения утвержденных государственных санитарно-гигиенических норм и правил.
Гражданам рекомендуется пользоваться средствами индивидуальной защиты в общественных местах, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей.
Госучреждениям, коммерческим и некоммерческим организациям рекомендовано освободить работников старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от COVID-19, и беременных от работы с сохранением зарплаты.
Учреждения культуры и спортивные объекты в Абхазии были закрыты с августа 2021 года.