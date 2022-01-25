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В Абхазии продлят время работы пунктов забора ПЦР-тестов

В Абхазии продлят время работы пунктов забора ПЦР-тестов

В настоящее время санэпидемстанция Абхазии может обрабатывать до 1500 тестов в день. 25.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-25T20:52+0300

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СУХУМ, 25 янв - Sputnik. В Абхазии продлят время работы пунктов забора ПЦР-тестов. Об этом заявил министр здравоохранения республики Эдуард Бутба на брифинге во вторник.В частности, в Сухуме с 26 января можно будет сдавать анализы с утра до вечера, сообщили Sputnik в Минздраве. Сейчас забор биоматериала в столице производится с 9:00 до 11:00 утра.В настоящее время санэпидемстанция Абхазии в день может обрабатывать до 1500 тестов. Планируется увеличить это количество. Глава Минздрава отметил, что сегодня в ковидных отделениях республики не зафиксировано массового поступления тяжелобольных. За минувшие четыре дня количество стационарных больных не превышало 165 человек во всех медучреждениях республики. При этом, отмечен большой рост заразившихся штаммом "омикрон". Бутба сообщил, что Минздрав работает в штатном режиме, все медучреждения обеспечены необходимыми медикаментами и расходными материалами. Во всех больницах будет введен карантинный режим, так как новый штамм вируса более заразен.В понедельник, 24 января, в Абхазии зафиксировали рекордное число случаев коронавируса. Впервые с начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 538 человек из 1036 прошедших тестирование.Штамм коронавируса "омикрон" был впервые выявлен на юге Африке в ноябре 2021 года и стал быстро распространяться по миру. В настоящее время он обнаружен более чем в 110 странах. Омикрон-штамм более заразен и, по мнению специалистов, им могут заболеть привитые. При этом ряд вирусологов сравнивают его с обычной ОРВИ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/dzhindzholiya-sprognoziroval-vzryvnoy-rost-zabolevaemosti-omikronom-v-abkhazii-1037278490.html

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