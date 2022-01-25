https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/v-abkhazii-sokratyat-kolichestvo-punktov-vaktsinatsii-1037289000.html

Минздрав сократит количество пунктов вакцинации от COVID-19

Минздрав сократит количество пунктов вакцинации от COVID-19

В вторник прошло заседание Оперштаба по защите населения Абхазии от коронавируса, обсуждались меры по борьбе с распространением нового штамма "омикрон". 25.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-25T20:26+0300

2022-01-25T20:26+0300

2022-01-25T20:56+0300

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СУХУМ, 25 янв - Sputnik. В Абхазии планируют приостановить работу нескольких пунктов вакцинации, сообщает "Апсныпресс" со ссылкой на члена Оперативного штаба Алису Матуа.Главная цель такой меры — минимизировать контакты вакцинированных с больными коронавирусом. В первую очередь будут закрыты пункты, где нет раздельных выходов. В ближайшее время Штаб огласит их список.Матуа отметила, что на сегодняшний день в лабораториях страны пока можно выявлять лишь штамм "дельта". Тест-система под "омикрон" была зарегистрирована в России в январе этого года. Абхазия пока не получила эти тесты. Данные о том, что "омикрон" зафиксирован в республике поступают от частной лаборатории, которая вывозит биологический материал в Россию.Штамм коронавируса "омикрон" был впервые выявлен на юге Африке в ноябре 2021 года и стал быстро распространяться по миру. В настоящее время он обнаружен более чем в 110 странах. Омикрон-штамм более заразен и, по мнению специалистов, им могут заболеть привитые. При этом ряд вирусологов сравнивают его с обычной ОРВИ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/v-abkhazii-zafiksirovany-sluchai-zarazheniya-omikron-shtammom-koronavirusa-1037276004.html

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новости, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, вакцинация от covid-19 в абхазии