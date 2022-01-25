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В Казахстане, Киргизии и Узбекистане отключился свет из-за перегрузки
В Казахстане, Киргизии и Узбекистане отключился свет из-за перегрузки
Жители центральноазиатских стран остались без света, тепла и воды. 25.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-25T12:15+0300
2022-01-25T12:15+0300
2022-01-25T12:15+0300
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казахстан
отключение электричества
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СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Причиной перебоев в подаче электричества стала перегрузка транзитной линии в Казахстане, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу казахстанского оператора по управлению электросетями.Из-за повреждений электросети Ташкента большая часть Узбекистана осталась без подачи электроэнергии. В стране не работают светофоры, вследствие чего на дорогах возникают пробки, пассажиров ташкентского метро, застрявших из-за отключения электричества, эвакуирует МЧС.На узбекистанском горнолыжном курорте Амирсое остановилась канатная, застрявшими лыжниками занялись спасатели.Отключение электричества повлекло за собой выход из строя насосных станций – снабжение питьевой водой, работа канализации и подача отопления прекратились.Те же проблемы наблюдаются и в Киргизии. Перебои коснулись большей части Бишкека, столица осталась без тепла, света и воды, а аэропорт был вынужден перейти на автономное энергообеспечение, в больницах "красной зоны" стали использовать жидкий кислород
https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/frolov-rasskazal-chto-pomozhet-snyat-napryazhennost-v-energosisteme-abkhazii--1037201837.html
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в мире, новости, казахстан, отключение электричества, авария
В Казахстане, Киргизии и Узбекистане отключился свет из-за перегрузки
Жители центральноазиатских стран остались без света, тепла и воды.
СУХУМ, 25 янв – Sputnik.
Причиной перебоев в подаче электричества стала перегрузка транзитной линии в Казахстане, пишет РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу казахстанского оператора по управлению электросетями.
Перегрузка произошла в 11:59 по местному времени (8:59 по московскому времени), в результате без света остались такие крупные города, как Алма-Аты, Шымкент, Тарас, города Туркестанской области и прилегающих регионов. Перебои подачи электроэнергии затронули и соседние страны – Киргизию и Узбекистан.
Из-за повреждений электросети Ташкента большая часть Узбекистана осталась без подачи электроэнергии. В стране не работают светофоры, вследствие чего на дорогах возникают пробки, пассажиров ташкентского метро, застрявших из-за отключения электричества, эвакуирует МЧС.
На узбекистанском горнолыжном курорте Амирсое остановилась канатная, застрявшими лыжниками занялись спасатели.
Отключение электричества повлекло за собой выход из строя насосных станций – снабжение питьевой водой, работа канализации и подача отопления прекратились.
Те же проблемы наблюдаются и в Киргизии. Перебои коснулись большей части Бишкека, столица осталась без тепла, света и воды, а аэропорт был вынужден перейти на автономное энергообеспечение, в больницах "красной зоны" стали использовать жидкий кислород