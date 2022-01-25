https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/v-kazakhstane-kirgizii-i-uzbekistane-otklyuchilsya-svet-iz-za-peregruzki-1037280151.html

В Казахстане, Киргизии и Узбекистане отключился свет из-за перегрузки

В Казахстане, Киргизии и Узбекистане отключился свет из-за перегрузки

Жители центральноазиатских стран остались без света, тепла и воды. 25.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-25T12:15+0300

2022-01-25T12:15+0300

2022-01-25T12:15+0300

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СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Причиной перебоев в подаче электричества стала перегрузка транзитной линии в Казахстане, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу казахстанского оператора по управлению электросетями.Из-за повреждений электросети Ташкента большая часть Узбекистана осталась без подачи электроэнергии. В стране не работают светофоры, вследствие чего на дорогах возникают пробки, пассажиров ташкентского метро, застрявших из-за отключения электричества, эвакуирует МЧС.На узбекистанском горнолыжном курорте Амирсое остановилась канатная, застрявшими лыжниками занялись спасатели.Отключение электричества повлекло за собой выход из строя насосных станций – снабжение питьевой водой, работа канализации и подача отопления прекратились.Те же проблемы наблюдаются и в Киргизии. Перебои коснулись большей части Бишкека, столица осталась без тепла, света и воды, а аэропорт был вынужден перейти на автономное энергообеспечение, в больницах "красной зоны" стали использовать жидкий кислород

https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/frolov-rasskazal-chto-pomozhet-snyat-napryazhennost-v-energosisteme-abkhazii--1037201837.html

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в мире, новости, казахстан, отключение электричества, авария