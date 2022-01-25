https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/v-sukhume-ne-stoit-vopros-o-zakrytii-shkol-zayavila-tarkil-1037287808.html

В Сухуме не стоит вопрос о закрытии школ, заявила Таркил

В Сухуме не стоит вопрос о закрытии школ, заявила Таркил

Начальник Управления образования администрации Сухума рассказала о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией среди школьников. 25.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-25T19:10+0300

2022-01-25T19:10+0300

2022-01-25T19:24+0300

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СУХУМ, 25 янв - Sputnik. В Сухуме не стоит вопрос о закрытии школ, заявила начальник Управления образования администрации Сухума Астанда Таркил. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.По данным Таркил, из 8713 учащихся общеобразовательных школ Сухума 58 болеют коронавирусом, 36 – находятся на самоизоляции. Что касается учителей, на 25 января 14 педагогов ковид-положительны, трое на самоизоляции.Из 412 классов всех сухумских школ 17 классов закрыты на карантин: во 2-й школе - шесть классов, в 10-й – пять классов, в 3-й и 4-й школах закрыто по три класса.С середины января в Абхазии выявили 30 случаев заражения "омикроном". Общее число заболевших коронавиурсом в Абхазии превысило 40 тысяч, накануне было зафиксировано более 500 случаев заражения COVID-19 - это рекорд с начала пандемии. При этом, с 25 января в Абхазии смягчены некоторые антиковидные меры, в частности разрешено работать учреждениям культуры и объектам спорта. Гагрские школы и детсады отправили на карантин до 1 февраля.

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новости, абхазия, школы, сухум, мировая пандемия коронавируса covid-19