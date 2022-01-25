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В Сухуме не стоит вопрос о закрытии школ, заявила Таркил
В Сухуме не стоит вопрос о закрытии школ, заявила Таркил
Начальник Управления образования администрации Сухума рассказала о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией среди школьников. 25.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-25T19:10+0300
2022-01-25T19:10+0300
2022-01-25T19:24+0300
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СУХУМ, 25 янв - Sputnik. В Сухуме не стоит вопрос о закрытии школ, заявила начальник Управления образования администрации Сухума Астанда Таркил. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.По данным Таркил, из 8713 учащихся общеобразовательных школ Сухума 58 болеют коронавирусом, 36 – находятся на самоизоляции. Что касается учителей, на 25 января 14 педагогов ковид-положительны, трое на самоизоляции.Из 412 классов всех сухумских школ 17 классов закрыты на карантин: во 2-й школе - шесть классов, в 10-й – пять классов, в 3-й и 4-й школах закрыто по три класса.С середины января в Абхазии выявили 30 случаев заражения "омикроном". Общее число заболевших коронавиурсом в Абхазии превысило 40 тысяч, накануне было зафиксировано более 500 случаев заражения COVID-19 - это рекорд с начала пандемии. При этом, с 25 января в Абхазии смягчены некоторые антиковидные меры, в частности разрешено работать учреждениям культуры и объектам спорта. Гагрские школы и детсады отправили на карантин до 1 февраля.
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новости, абхазия, школы, сухум, мировая пандемия коронавируса covid-19
В Сухуме не стоит вопрос о закрытии школ, заявила Таркил
19:10 25.01.2022 (обновлено: 19:24 25.01.2022)
Начальник Управления образования администрации Сухума рассказала о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией среди школьников.
СУХУМ, 25 янв - Sputnik.
В Сухуме не стоит вопрос о закрытии школ, заявила начальник Управления образования администрации Сухума Астанда Таркил. Об этом сообщается
на сайте столичной мэрии.
По данным Таркил, из 8713 учащихся общеобразовательных школ Сухума 58 болеют коронавирусом, 36 – находятся на самоизоляции. Что касается учителей, на 25 января 14 педагогов ковид-положительны, трое на самоизоляции.
Из 412 классов всех сухумских школ 17 классов закрыты на карантин: во 2-й школе - шесть классов, в 10-й – пять классов, в 3-й и 4-й школах закрыто по три класса.
"Неделей раньше ситуация была получше, сейчас цифры незначительно, но растут. Вопрос о закрытии школ не стоит. Есть множество школ, где ни дети, ни педагоги не болеют, зачем же закрывать школы?! Мы точечно подходим к решению проблемы. Если массово болеют в каком-то классе, чтобы прервать цепочку, отправляем учеников определенного класса на карантин. Согласовываем ситуацию с санитарным врачом, мониторим ежедневно все школы. В детских садах также, если выявляется заболевший ковидом ребенок, группа закрывается на неделю на карантин", - уточнила Таркил.
С середины января в Абхазии выявили 30 случаев заражения "омикроном". Общее число заболевших коронавиурсом в Абхазии превысило 40 тысяч, накануне было зафиксировано более 500 случаев заражения COVID-19 - это рекорд с начала пандемии. При этом, с 25 января в Абхазии смягчены некоторые антиковидные меры, в частности разрешено работать учреждениям культуры и объектам спорта.
Гагрские школы и детсады
отправили на карантин до 1 февраля.