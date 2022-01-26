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Двенадцать инициативных групп выдвинули кандидатов в депутаты Парламента
17:42 26.01.2022 (обновлено: 18:36 26.01.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукВыборы президента Абхазии. ЦИК
© Sputnik / Томас Тхайцук
В главный законодательный орган страны будут избраны 35 депутатов.
СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Двенадцать инициативных групп выдвинули кандидатов в дебюты Парламента, сообщает Центризбирком Абхазии.
ЦИК зарегистрированы инициативные группы по выдвижению следующих кандидатов:
Демур Гогия по избирательному округу №28 (Гупский)
Бадрик Пилия по избирательному округу №15 (Отхарский)
Хына Думава по избирательному округу №3 (Старый поселок)
Аслан Лакоба по избирательному округу №17 (Лыхненский)
Олег Отырба по избирательному округу №20 (Аацынский)
Беслан Карчава по избирательному округу №7 (Библиотека)
Даут Агрба по избирательному округу №12 (Гагрский)
Дмитрий Маршания по избирательному округу №6 (Центральный)
Алексей Арчелия по избирательному округу №7 (Библиотека)
Натали Смыр по избирательному округу №21 (Новый Афон)
Алмас Кчач по избирательному округу №11 (Бзыпский)
Леонид Лакербая по избирательному округу №18 (Гудаутский городской первый).
Выборы в Народное Собрание Абхазии будут проходить 12 марта. В главный законодательный орган страны будут избраны 35 депутатов.
ЦИК начала регистрацию политических партий и инициативных групп 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта.
По данным Центризбиркома республики по состоянию на 26 января, своих кандидатов в Парламент выдвинули 71 инициативная группа и пять политических партий.