https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/dvenadtsat-initsiativnykh-grupp-vydvinuli-kandidatov-v-deputaty-parlamenta--1037303237.html

Двенадцать инициативных групп выдвинули кандидатов в депутаты Парламента

Двенадцать инициативных групп выдвинули кандидатов в депутаты Парламента

В главный законодательный орган страны будут избраны 35 депутатов. 26.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-26T17:42+0300

2022-01-26T17:42+0300

2022-01-26T18:36+0300

в абхазии

абхазия

цик абхазии

выборы в парламент абхазии

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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Двенадцать инициативных групп выдвинули кандидатов в дебюты Парламента, сообщает Центризбирком Абхазии. ЦИК зарегистрированы инициативные группы по выдвижению следующих кандидатов: Выборы в Народное Собрание Абхазии будут проходить 12 марта. В главный законодательный орган страны будут избраны 35 депутатов. ЦИК начала регистрацию политических партий и инициативных групп 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта. По данным Центризбиркома республики по состоянию на 26 января, своих кандидатов в Парламент выдвинули 71 инициативная группа и пять политических партий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/partiya-amtsakhara-vydvinula-devyat-kandidatov-v-parlament-abkhazii----1037299347.html

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