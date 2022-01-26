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https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/dvenadtsat-initsiativnykh-grupp-vydvinuli-kandidatov-v-deputaty-parlamenta--1037303237.html
Двенадцать инициативных групп выдвинули кандидатов в депутаты Парламента
Двенадцать инициативных групп выдвинули кандидатов в депутаты Парламента
В главный законодательный орган страны будут избраны 35 депутатов. 26.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-26T17:42+0300
2022-01-26T18:36+0300
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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Двенадцать инициативных групп выдвинули кандидатов в дебюты Парламента, сообщает Центризбирком Абхазии. ЦИК зарегистрированы инициативные группы по выдвижению следующих кандидатов: Выборы в Народное Собрание Абхазии будут проходить 12 марта. В главный законодательный орган страны будут избраны 35 депутатов. ЦИК начала регистрацию политических партий и инициативных групп 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта. По данным Центризбиркома республики по состоянию на 26 января, своих кандидатов в Парламент выдвинули 71 инициативная группа и пять политических партий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/partiya-amtsakhara-vydvinula-devyat-kandidatov-v-parlament-abkhazii----1037299347.html
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абхазия, цик абхазии, выборы в парламент абхазии

Двенадцать инициативных групп выдвинули кандидатов в депутаты Парламента

17:42 26.01.2022 (обновлено: 18:36 26.01.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукВыборы президента Абхазии. ЦИК
Выборы президента Абхазии. ЦИК - Sputnik Абхазия, 1920, 26.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В главный законодательный орган страны будут избраны 35 депутатов.
СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Двенадцать инициативных групп выдвинули кандидатов в дебюты Парламента, сообщает Центризбирком Абхазии.
ЦИК зарегистрированы инициативные группы по выдвижению следующих кандидатов:
Демур Гогия по избирательному округу №28 (Гупский)
Бадрик Пилия по избирательному округу №15 (Отхарский)
Хына Думава по избирательному округу №3 (Старый поселок)
Аслан Лакоба по избирательному округу №17 (Лыхненский)
Олег Отырба по избирательному округу №20 (Аацынский)
Беслан Карчава по избирательному округу №7 (Библиотека)
Даут Агрба по избирательному округу №12 (Гагрский)
Дмитрий Маршания по избирательному округу №6 (Центральный)
Алексей Арчелия по избирательному округу №7 (Библиотека)
Натали Смыр по избирательному округу №21 (Новый Афон)
Алмас Кчач по избирательному округу №11 (Бзыпский)
Леонид Лакербая по избирательному округу №18 (Гудаутский городской первый).
Выборы в Народное Собрание Абхазии будут проходить 12 марта. В главный законодательный орган страны будут избраны 35 депутатов.
Парламент Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 26.01.2022
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Партия "Амцахара" выдвинула девять кандидатов в Парламент Абхазии
14:17
ЦИК начала регистрацию политических партий и инициативных групп 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта.
По данным Центризбиркома республики по состоянию на 26 января, своих кандидатов в Парламент выдвинули 71 инициативная группа и пять политических партий.
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