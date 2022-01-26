https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/partiya-amtsakhara-vydvinula-devyat-kandidatov-v-parlament-abkhazii----1037299347.html

Партия "Амцахара" выдвинула девять кандидатов в Парламент Абхазии

Партия "Амцахара" выдвинула девять кандидатов в Парламент Абхазии

Выборы в Народное Собрание республики состоятся 12 марта. 26.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-26T14:17+0300

2022-01-26T14:17+0300

2022-01-26T18:12+0300

в абхазии

политика

амцахара (партия)

выборы

повторные выборы в парламент абхазии - 2020

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СУХУМ, 26 янв - Sputnik, Бадри Есиава. Политическая партия "Амцахара" выдвинула девять кандидатов на выборы в Народное Собрание Абхазии, рассказал корреспонденту Sputnik председатель партии Лесик Цугба. Как уточнили в пресс-службе партии, в Парламент выдвигаются следующие кандидаты: Галуст Трапизонян (Цандрипшский округ), Алиса Гулария (Аацынский округ), Астамур Герхелия (Новый район, Сухум), Беслан Торчуа (Старый Поселок, Сухум), Гиви Хурхумал (Баслахуский округ), Тенгиз Какубава (Гупский округ), Алмас Акаба (Члоуский округ), Беслан Эмурхба (Ткуарчал) и Беслан Аршба (Гал).Выборы в Народное Собрание Абхазии будут проходить 12 марта. В главный законодательный орган страны будут избраны 35 депутатов. ЦИК начала регистрацию политических партий и инициативных групп 21 января. Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 10 февраля по 2 марта. По данным Центризбиркома республики за 25 января, своих кандидатов в Парламент выдвинули 59 инициативных групп и пять политических партий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/tsik-zaregistriroval-pochti-60-initsiativnykh-grupp-i-pyat-partiy-po-vyboram-v-parlament-1037285677.html

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политика, амцахара (партия), выборы, повторные выборы в парламент абхазии - 2020