https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/grafik-ili-nagruzki-v-chernomorenergo-rasskazali-ob-otklyucheniyakh-elektroenergii--1037297464.html

График или нагрузки: в "Черноморэнерго" рассказали об отключениях электроэнергии

График или нагрузки: в "Черноморэнерго" рассказали об отключениях электроэнергии

Аварийные службы "Черноморэнерго” работают в экстренном режиме. 26.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-26T12:35+0300

2022-01-26T12:35+0300

2022-01-26T13:13+0300

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проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 26 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Отключения электричества в Абхазии происходят в случае превышения нагрузки на электросети или в аварийных ситуациях, график веерных отключений электроэнергии не действует, рассказал корреспонденту Sputnik пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия.Гагулия отметил, что при изменении погодных условий увеличиваются аварий, как на высоковольтных линиях, так и локальные - на подстанциях.“Но, слава богу, таких больших поломок, как на ВЛ Калдахуара, пока нет. Но в распределительных сетях их достаточно, причем везде. Сети изношенные, и когда температура воздуха снижается, учащаются поломки. И где перегорит очень сложно заранее спрогнозировать, таких точек очень много по стране. Нагрузки снизить очень сложно в наших условиях. И незаконные подключения никто не отменял, растут и естественные нагрузки при снижении температуры. Поэтому говорить о серьезном успехе в деле снижения нагрузок не приходится”, - добавил Гагулия.В настоящее время две трети территории Абхазии получает электроэнергию от перетока из России, а другая часть – от перепадной "ГЭС-1".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/veer-po-nuzhde-v-chernomorenergo-rasskazali-ob-otklyucheniyakh-elektrichestva-1037175278.html

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экономика, абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии