https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/koltashov-o-vozmozhnom-zaprete-mayninga-v-rossii-abkhaziya-mozhet-stat-vremennym-ubezhischem----1037246403.html

Колташов о возможном запрете майнинга в России: Абхазия может стать временным убежищем

Колташов о возможном запрете майнинга в России: Абхазия может стать временным убежищем

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире радио Sputnik Абхазия прокомментировал сообщение о... 26.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-26T14:00+0300

2022-01-26T14:00+0300

2022-01-26T14:11+0300

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Колташов о возможном запрете майнинга в России: Абхазия может стать временным убежищем Колташов о возможном запрете майнинга в России: Абхазия может стать временным убежищем

Банк России видит существенные риски для экономики и финансовой стабильности из-за майнинга криптовалют на территории страны и выступает за его запрет. В докладе для общественных консультаций по теме криптовалют Банк предложил законодательно запретить использовать инфраструктуру российского финансового рынка для любых операций с криптовалютами. Также ЦБ хочет запретить выпуск, организацию обращения и обмена криптовалют в России, а также их майнинг на территории страны. Регулятор считает необходимым ввести ответственность для физлиц и юрлиц за использование криптовалюты для платежей.Деятельность по добыче криптовалют запрещена в Абхазии распоряжением Кабинета министров до марта 2022 года из-за энергодефицита и ветхости инфраструктуры."Запреты, которые будут установлены в России на майнинговую деятельность, конечно, коснуться Абхазии затруднив возможность обналичивания средств, а может быть и в какой-то момент саму эту деятельность станет проводить затруднительно, потому что это будет не поощряться. Похоже, что существует определенный консенсус между целом рядом государств, включая Китай и Россию, о том, что майнинговая деятельность должна быть пресечена", - отметил эксперт.Колташов сказал, что консенсус вступает в разрез с действиями в США, которые заинтересованы в том, чтобы майнинг развивался за пределами страны и даже использовались криптовалюты как валюты."Ясно, что это создает угрозу национальных валют и крупные банки заинтересованы в том, чтобы обеспечить устойчивость рубля в новой, крайне сложной геополитической ситуации, и по этой причине новое криптовалюты скорее всего будут государственными, и они будут законными", - сказал Колташов.Эксперт отметил, что нельзя исключать тот факт, что временным убежищем для майнеров может стать Абхазия. Но, только на время, подчеркнул он. Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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майнинг в абхазии, подкасты энергетика, аудио