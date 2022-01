Конкурс имени Андрея Стенина-2022 объявил международное жюри

https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/konkurs-imeni-andreya-stenina-2022-obyavil-mezhdunarodnoe-zhyuri-1037293173.html

СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Восьмой международный конкурс для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина назвал состав своего жюри. Среди них - заместитель директора фотослужбы агентства "Ассошиэйтед Пресс" (США) Денис Пакин; фотодиректор "Агентства Франс Пресс" (AFP) в азиатско-тихоокеанском регионе (Гонконг) Младен Антонов; Петер Битцер (Германия), член расширенного совета Немецкого фотографического общества; глава редакции фотоинформации агентства ТАСС Григорий Дукор (Россия); российско-шведский фотограф, профессор фотографии (Немецкий университет в Каире) Ксения Никольская и основатель и директор независимого российского фотоагентства SALT IMAGES Анна Зекрия."Мое первое появление в составе жюри конкурса имени Андрея Стенина относится к совершенно иной эпохе. Тогда мы могли беспрепятственно путешествовать по миру и встречаться друг с другом. Теперь же, со всеми ковидными ограничениями, этот процесс будет складываться совершенно иначе. Но в одном я уверен: как и раньше, мне посчастливится увидеть множество замечательных фотографий. Побеждая в различных номинациях конкурса, молодые фотожурналисты добиваются своего первого признания. Это не может не радовать. Конкурс имени Андрея Стенина – очень важная ступень в карьере любого фотографа. Те качества, которыми должен обладать любой фотограф для победы в этом конкурсе, известны главе любой фоторедакции мира. Работы победителей объезжают весь мир, открывая для их авторов неожиданные возможности. Все это служит для меня источником вдохновения – выбрав самые выдающиеся работы, я буду знать, что открываю дорогу в профессию новому поколению фотожурналистов", - поделился фотодиректор "Агентства Франс Пресс" (AFP) в азиатско-тихоокеанском регионе (Гонконг) Младен Антонов.В 2022 году соискатели будут бороться за призовые места в четырех номинациях: Во всех номинациях участники смогут подать по одной работе в двух категориях, "Одиночная фотография" и "Серия".Призовой фонд конкурса в 2022 году составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина - Гран-при - получит 700 тысяч рублей.Прием работ продлится до 28 февраля включительно на сайте на русском, английском и китайском языках. Международное жюри начнет работу уже в апреле, а шорт-лист конкурс объявит в середине июня также на сайте stenincontest.ru.Несмотря на ограничения, вызванные пандемией COVID-19 во всем мире, конкурс имени Андрея Стенина сохранил одну из важных и любимых своих традиций – выставочные турне работ лауреатов по экспозиционным площадкам в разных странах. Роуд-шоу дают возможность молодым фоторепортерам продемонстрировать свои работы российской и международной аудитории, привлечь внимание к самым актуальным проблемам и вызовам современности.География выставок конкурса с момента его старта в 2014 году включает десятки городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке. С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран, Организации Объединенных Наций (ООН). С 2019 года выставки конкурса проходят также и в Совете Европы в Страсбурге.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2021 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Объединенная шанхайская медиагруппа (ОШМГ), Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста (МККК).О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журналфотографии EYE, журнал Artdoc,интернет-портал IPhoto Channel, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.

