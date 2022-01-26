https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/lavrov-predupredil-ob-otvetnykh-merakh-esli-zapad-proignoriruet-trebovaniya-rossii-1037300180.html

Лавров предупредил об ответных мерах, если Запад проигнорирует требования России

Лавров предупредил об ответных мерах, если Запад проигнорирует требования России

Россия рассчитывает уже на этой неделе получить ответ по представленным проектам 26.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-26T15:20+0300

2022-01-26T15:20+0300

2022-01-26T15:20+0300

политика

мид рф

сергей лавров

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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Россия не позволит "замотать" в дискуссиях предложения по гарантиям безопасности и при отсутствии реакции предпримет конкретные шаги, заявил глава МИД Сергей Лавров, пишет РИА Новости.Лавров также сказал, что Москва будет жестко пресекать попытки выставить ее стороной конфликта на Украине. По его мнению, США подталкивают Киев к прямым провокациям против России, вместо того чтобы заставить украинское руководство исполнять Минские соглашения.Все это делается для того, чтобы США и Европа могли обеспечить себе односторонние преимущества, заключил глава российской дипломатии.В конце прошлого года Москва предложила Западу пути разрешения противоречий, передав Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, но пока переговоры ни к чему не привели.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/lavrov-gotovimsya-k-lyubomu-razvitiyu-sobytiy-poka-zhdem-otveta-nato-i-ssha-po-bezopasnosti-1037144003.html

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, мид рф, сергей лавров