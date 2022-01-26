https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/lavrov-predupredil-ob-otvetnykh-merakh-esli-zapad-proignoriruet-trebovaniya-rossii-1037300180.html
Лавров предупредил об ответных мерах, если Запад проигнорирует требования России
Лавров предупредил об ответных мерах, если Запад проигнорирует требования России
Россия рассчитывает уже на этой неделе получить ответ по представленным проектам 26.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-26T15:20+0300
2022-01-26T15:20+0300
2022-01-26T15:20+0300
политика
мид рф
сергей лавров
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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Россия не позволит "замотать" в дискуссиях предложения по гарантиям безопасности и при отсутствии реакции предпримет конкретные шаги, заявил глава МИД Сергей Лавров, пишет РИА Новости.Лавров также сказал, что Москва будет жестко пресекать попытки выставить ее стороной конфликта на Украине. По его мнению, США подталкивают Киев к прямым провокациям против России, вместо того чтобы заставить украинское руководство исполнять Минские соглашения.Все это делается для того, чтобы США и Европа могли обеспечить себе односторонние преимущества, заключил глава российской дипломатии.В конце прошлого года Москва предложила Западу пути разрешения противоречий, передав Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, но пока переговоры ни к чему не привели.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/lavrov-gotovimsya-k-lyubomu-razvitiyu-sobytiy-poka-zhdem-otveta-nato-i-ssha-po-bezopasnosti-1037144003.html
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политика, мид рф, сергей лавров
Лавров предупредил об ответных мерах, если Запад проигнорирует требования России
Россия рассчитывает уже на этой неделе получить ответ по представленным проектам
СУХУМ, 26 янв - Sputnik
. Россия не позволит "замотать" в дискуссиях предложения по гарантиям безопасности и при отсутствии реакции предпримет конкретные шаги, заявил глава МИД Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
"Если конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент, примет необходимые ответные меры", — отметил министр, выступая в Госдуме.
Лавров также сказал, что Москва будет жестко пресекать попытки выставить ее стороной конфликта на Украине. По его мнению, США подталкивают Киев к прямым провокациям против России, вместо того чтобы заставить украинское руководство исполнять Минские соглашения.
Все это делается для того, чтобы США и Европа могли обеспечить себе односторонние преимущества, заключил глава российской дипломатии.
Сергей Лавров также отметил, что если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет.
В конце прошлого года Москва предложила Западу пути разрешения противоречий, передав Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, но пока переговоры ни к чему не привели.