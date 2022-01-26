https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/mid-rossii-poluchil-otvet-ssha-na-predlozheniya-po-bezopasnosti-1037306899.html
МИД России получил ответ США на предложения по безопасности
МИД России получил ответ США на предложения по безопасности
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. 26.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-26T20:25+0300
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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Министерство иностранных дел России получило ответ США на предложения в сфере безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Лавров после переговоров с госсекретарем США заявил, что Вашингтон обещал в течение этой недели отправить РФ ответ на предложения по гарантиям безопасности. Лавров отметил, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, будет просить об этом Блинкена.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/lavrov-predupredil-ob-otvetnykh-merakh-esli-zapad-proignoriruet-trebovaniya-rossii-1037300180.html
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политика, аналитика, мид рф, россия, нато, сша
МИД России получил ответ США на предложения по безопасности
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности.
СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Министерство иностранных дел России получило ответ США на предложения в сфере безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Лавров после переговоров с госсекретарем США заявил, что Вашингтон обещал в течение этой недели отправить РФ ответ на предложения по гарантиям безопасности. Лавров отметил, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, будет просить об этом Блинкена.