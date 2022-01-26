https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/minzdrav-utverdil-vremennyy-grafik-raboty-ptsr-punktov-1037300673.html

Минздрав утвердил временный график работы ПЦР-пунктов

Минздрав утвердил временный график работы ПЦР-пунктов

Проведение ПЦР-диагностики в медицинских учреждения республики осуществляется бесплатно. 26.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-26T15:41+0300

2022-01-26T15:41+0300

2022-01-26T15:42+0300

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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Министерство здравоохранения Абхазии утвердило новый временный график работы пунктов по забору биопроб на ПЦР исследования, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что пройти ПЦР-исследование можно строго по направлению врача и при наличии симптомов.Повторная сдача теста через 2-5 дней у лиц без клинических проявлений не допускается. Пресс-служба ведомства уточняет, что в столице действуют три пункта по забору биопроб на COVID-19: Также продолжат свою работу ПЦР-пункты при районных больницах республики. Минздрав напоминает, что по всей республике продолжает действовать единый номер телефона горячей линии по коронавирусной инфекции - 0303.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/v-abkhazii-sokratyat-kolichestvo-punktov-vaktsinatsii-1037289000.html

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абхазия, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19