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Минздрав утвердил временный график работы ПЦР-пунктов
Минздрав утвердил временный график работы ПЦР-пунктов
Проведение ПЦР-диагностики в медицинских учреждения республики осуществляется бесплатно. 26.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-26T15:41+0300
2022-01-26T15:41+0300
2022-01-26T15:42+0300
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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Министерство здравоохранения Абхазии утвердило новый временный график работы пунктов по забору биопроб на ПЦР исследования, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что пройти ПЦР-исследование можно строго по направлению врача и при наличии симптомов.Повторная сдача теста через 2-5 дней у лиц без клинических проявлений не допускается. Пресс-служба ведомства уточняет, что в столице действуют три пункта по забору биопроб на COVID-19: Также продолжат свою работу ПЦР-пункты при районных больницах республики. Минздрав напоминает, что по всей республике продолжает действовать единый номер телефона горячей линии по коронавирусной инфекции - 0303.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/v-abkhazii-sokratyat-kolichestvo-punktov-vaktsinatsii-1037289000.html
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абхазия, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Минздрав утвердил временный график работы ПЦР-пунктов
15:41 26.01.2022 (обновлено: 15:42 26.01.2022)
Проведение ПЦР-диагностики в медицинских учреждения республики осуществляется бесплатно.
СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Министерство здравоохранения Абхазии утвердило новый временный график работы пунктов по забору биопроб на ПЦР исследования, сообщает пресс-служба ведомства.
Пункты будут работать с 8:00 до 16:00 ежедневно.
Отмечается, что пройти ПЦР-исследование можно строго по направлению врача и при наличии симптомов.
Повторная сдача теста через 2-5 дней у лиц без клинических проявлений не допускается.
Пресс-служба ведомства уточняет, что в столице действуют три пункта по забору биопроб на COVID-19:
в Инфекционной больнице - улица Басария,146,
в Новом микрорайоне - улица Аргун, 1 (в здании Станции скорой помощи),
в Сухумской Городской детской поликлинике - улица Лакоба, 11 (для детей).
Также продолжат свою работу ПЦР-пункты при районных больницах республики.
Минздрав напоминает, что по всей республике продолжает действовать единый номер телефона горячей линии по коронавирусной инфекции - 0303.