https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/my-dadim-dve-nedeli-uchitelyam-glava-minprosa-prizval-pedagogov-vaktsinirovatsya-1037305638.html
"Мы дадим две недели учителям": глава Минпроса призвал педагогов вакцинироваться
"Мы дадим две недели учителям": глава Минпроса призвал педагогов вакцинироваться
Все школы Сухума с 27 января до 4 февраля будут закрыты на карантин. 26.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-26T19:35+0300
2022-01-26T19:35+0300
2022-01-26T19:35+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Все учителя должны вакцинироваться от коронавируса, заявил министр просвещения и языковой политики Инал Габлия в интервью "Апсныпресс". Министр сослался на рекомендации главного санитарного врача республики Людмилы Скорик. Глава Минпроса отметил, что по республике в целом болеют коронавирусом 83 педагога, в Гагрском районе на неделю закрыты учебные заведения, в Сухме будут закрыты с 27 января по 4 февраля. По его словам, ситуация с коронавирусом в других районах пока стабильная. Министерство, по словам Инала Габлия, ежедневно мониторит ситуацию в районах республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/shkoly-sukhuma-zakroyutsya-na-karantin-do-4-fevralya-1037303604.html
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абхазия, образование, сухум
"Мы дадим две недели учителям": глава Минпроса призвал педагогов вакцинироваться
Все школы Сухума с 27 января до 4 февраля будут закрыты на карантин.
СУХУМ, 26 янв - Sputnik.
Все учителя должны вакцинироваться от коронавируса, заявил министр просвещения и языковой политики Инал Габлия в интервью "Апсныпресс"
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Министр сослался на рекомендации главного санитарного врача республики Людмилы Скорик.
"Людмила Скорик не раз заявляла о том, что учителя, которые не вакцинированы, не должны выходить на работу. Если же они хотят работать, то должны сделать прививки. Мы дадим две недели нашим учителям, чтобы они вакцинировались. Болезнь прогрессирует, поэтому выхода нет, нужно вакцинироваться", - сказал Инал Габлия.
Глава Минпроса отметил, что по республике в целом болеют коронавирусом 83 педагога, в Гагрском районе на неделю закрыты учебные заведения, в Сухме будут закрыты с 27 января по 4 февраля.
По его словам, ситуация с коронавирусом в других районах пока стабильная.
"Больше 150 детей в целом по стране болеют коронавирусной инфекцией. Мы консультировались с врачами, опасения вызывает новый штамм "омикрон", который очень быстро распространяется", - отметил министр.
Министерство, по словам Инала Габлия, ежедневно мониторит ситуацию в районах республики.