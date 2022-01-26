https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/my-dadim-dve-nedeli-uchitelyam-glava-minprosa-prizval-pedagogov-vaktsinirovatsya-1037305638.html

"Мы дадим две недели учителям": глава Минпроса призвал педагогов вакцинироваться

"Мы дадим две недели учителям": глава Минпроса призвал педагогов вакцинироваться

Все школы Сухума с 27 января до 4 февраля будут закрыты на карантин. 26.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-26T19:35+0300

2022-01-26T19:35+0300

2022-01-26T19:35+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

абхазия

образование

сухум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1e/1036984633_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_9070130ee0df2cfe1c0205669f281d33.jpg

СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Все учителя должны вакцинироваться от коронавируса, заявил министр просвещения и языковой политики Инал Габлия в интервью "Апсныпресс". Министр сослался на рекомендации главного санитарного врача республики Людмилы Скорик. Глава Минпроса отметил, что по республике в целом болеют коронавирусом 83 педагога, в Гагрском районе на неделю закрыты учебные заведения, в Сухме будут закрыты с 27 января по 4 февраля. По его словам, ситуация с коронавирусом в других районах пока стабильная. Министерство, по словам Инала Габлия, ежедневно мониторит ситуацию в районах республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/shkoly-sukhuma-zakroyutsya-na-karantin-do-4-fevralya-1037303604.html

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, образование, сухум