https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/odnu-iz-sukhumskikh-shkol-zakryli-do-4-fevralya-1037298689.html

Одну из сухумских школ закрыли до 4 февраля

Одну из сухумских школ закрыли до 4 февраля

По данным Управления образования Администрации Сухума, из 700 учителей столицы коронавирус диагностирован у 15, а из более чем 8000 учеников коронавирус... 26.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-26T13:25+0300

2022-01-26T13:25+0300

2022-01-26T13:40+0300

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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Сухумскую школу №10 закрыли до 4 февраля, об этом в эфире радио Sputnik рассказала начальник Управления образования Администрации Сухума Астанда Таркил.Решение о закрытии учебного заведения было принято после того, как в восьми классах выявили COVID-19.Остальные школы и сады столицы, подведомственные Сухумскому городскому отделу образования, продолжают работать. Глава столичного управления образования отметила, что несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, закрывать школы и детсады будет неправильным, так как из-за эпидобстановки последние два года и так были пассивными в плане учебного процесса. По ее словам, из-за долгих перерывов в учебе, дети теряют интерес к получению знаний.В целом, по данным Астанды Таркил, из 700 учителей столицы ковидом болеют 15, вакцинацию прошли 159 человек. Из более чем 8000 учеников коронавирус обнаружен у 69. Всего в столице из 412 классов 23 находятся на карантине.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/v-sukhume-ne-stoit-vopros-o-zakrytii-shkol-zayavila-tarkil-1037287808.html

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абхазия, образование, школы, сухум