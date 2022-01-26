https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-27-yanvarya-1037300440.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 27 января

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 27 января

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием северо-западного антициклона и прохождением холодного атмосферного фронта. 26.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-26T16:55+0300

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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. В четверг, 27 января, в Абхазии ожидается облачная погода, временами возможен дождь, переходящий в ливневый.В предгорьях и горах ожидается снег. Атмосферное давление – нестабильное. Ветер, слабый и умеренный 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +1°С до +6°С.Температура морской воды +9°С. Волнение морской воды, умеренное и значительное, 75-105 см (2-3 балла). Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии