https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/shest-snezhnykh-lavin-soshlo-na-gornolyzhnykh-kurortakh-sochi--1037295897.html
Шесть лавин сошло на горнолыжных курортах Сочи
Шесть лавин сошло на горнолыжных курортах Сочи
С 22 по 25 января на территории города действовало штормовое предупреждение в связи с лавиноопасностью. 26.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-26T12:05+0300
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СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Власти Сочи сообщают, что за прошедшие сутки на горнолыжные курорты обрушилось шесть крупных лавин, общая масса снега составила более 20 тысяч кубических метров, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города. Две лавины были запланированы - сход снега был спровоцирован человеческим вмешательством, остальные четыре являются самопроизвольными.Никто из путешественников, отдыхающих на горнолыжных курортах Сочи, не пострадал.Спасатели напоминают, что чаще всего снег сходит со склонов крутизной более 30 градусов, особенно если на склоне не растут ни деревья, ни кустарник. В случае схода лавины необходимо бежать в сторону, чтобы уйти с пути, по которому несутся массы снега. При попадании под лавину или снежный обвал, нужно постараться укрыться за ближайшей скалой или стволом большого дерева.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/v-pskhu-vypalo-bolee-polutora-metra-snega--1037271046.html
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сочи, снег, лавина, россия
Шесть лавин сошло на горнолыжных курортах Сочи
12:05 26.01.2022 (обновлено: 12:17 26.01.2022)
С 22 по 25 января на территории города действовало штормовое предупреждение в связи с лавиноопасностью.
СУХУМ, 26 янв – Sputnik.
Власти Сочи сообщают, что за прошедшие сутки на горнолыжные курорты обрушилось шесть крупных лавин, общая масса снега составила более 20 тысяч кубических метров, пишет РИА Новости
со ссылкой на представителя экстренных служб города.
Две лавины были запланированы - сход снега был спровоцирован человеческим вмешательством, остальные четыре являются самопроизвольными.
Никто из путешественников, отдыхающих на горнолыжных курортах Сочи, не пострадал.
Спасатели напоминают, что чаще всего снег сходит со склонов крутизной более 30 градусов, особенно если на склоне не растут ни деревья, ни кустарник. В случае схода лавины необходимо бежать в сторону, чтобы уйти с пути, по которому несутся массы снега. При попадании под лавину или снежный обвал, нужно постараться укрыться за ближайшей скалой или стволом большого дерева.