В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
В Псху выпало более полутора метра снега
16:45 24.01.2022 (обновлено: 16:46 24.01.2022)
© Foto / МЧС АбхазииСотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
© Foto / МЧС Абхазии
Псху – самое труднодоступное село Абхазии, находится на высоте 760 метров над уровнем моря.
СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Высота снежного покрова в горном селе Псху Сухумского района превышает полтора метра, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе оказывают активную помощь местным жителям в период обильного выпадения снега. Спасатели расчищают сельские улицы, крыши домов сельчан, доставляют питьевую воду.
© Foto / МЧС АбхазииСотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
1/7
© Foto / МЧС Абхазии
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
© Foto / МЧС АбхазииСотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
2/7
© Foto / МЧС Абхазии
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
© Foto / МЧС АбхазииСотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
3/7
© Foto / МЧС Абхазии
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
© Foto / МЧС АбхазииСотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
4/7
© Foto / МЧС Абхазии
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
© Foto / МЧС АбхазииСотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
5/7
© Foto / МЧС Абхазии
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
© Foto / МЧС АбхазииСотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
6/7
© Foto / МЧС Абхазии
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
© Foto / МЧС АбхазииСотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
7/7
© Foto / МЧС Абхазии
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
1/7
© Foto / МЧС Абхазии
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
2/7
© Foto / МЧС Абхазии
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
3/7
© Foto / МЧС Абхазии
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
4/7
© Foto / МЧС Абхазии
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
5/7
© Foto / МЧС Абхазии
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
6/7
© Foto / МЧС Абхазии
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
7/7
© Foto / МЧС Абхазии
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
МЧС мониторит ситуацию в селе в усиленном режиме.
Псху – самое труднодоступное село Абхазии, находится на высоте 760 метров над уровнем моря. В село ведут дороги от источника Ауадхара через горные перевалы, преодолеть которые можно только на полноприводном автомобиле летом. В остальное время связь с селом возможна только по воздуху.