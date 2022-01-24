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В Псху выпало более полутора метра снега

В Псху выпало более полутора метра снега

Псху – самое труднодоступное село Абхазии, находится на высоте 760 метров над уровнем моря. 24.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-24T16:45+0300

2022-01-24T16:45+0300

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СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Высота снежного покрова в горном селе Псху Сухумского района превышает полтора метра, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Сотрудники поисково-спасательного поста в селе оказывают активную помощь местным жителям в период обильного выпадения снега. Спасатели расчищают сельские улицы, крыши домов сельчан, доставляют питьевую воду. МЧС мониторит ситуацию в селе в усиленном режиме.Псху – самое труднодоступное село Абхазии, находится на высоте 760 метров над уровнем моря. В село ведут дороги от источника Ауадхара через горные перевалы, преодолеть которые можно только на полноприводном автомобиле летом. В остальное время связь с селом возможна только по воздуху.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220108/mediki-mchs-abkhazii-dostavili-vertoletom-zhitelya-pskhu-v-sukhum-1037066012.html

псху

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