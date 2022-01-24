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В Псху выпало более полутора метра снега
В Псху выпало более полутора метра снега
Псху – самое труднодоступное село Абхазии, находится на высоте 760 метров над уровнем моря. 24.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Высота снежного покрова в горном селе Псху Сухумского района превышает полтора метра, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Сотрудники поисково-спасательного поста в селе оказывают активную помощь местным жителям в период обильного выпадения снега. Спасатели расчищают сельские улицы, крыши домов сельчан, доставляют питьевую воду. МЧС мониторит ситуацию в селе в усиленном режиме.Псху – самое труднодоступное село Абхазии, находится на высоте 760 метров над уровнем моря. В село ведут дороги от источника Ауадхара через горные перевалы, преодолеть которые можно только на полноприводном автомобиле летом. В остальное время связь с селом возможна только по воздуху.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220108/mediki-mchs-abkhazii-dostavili-vertoletom-zhitelya-pskhu-v-sukhum-1037066012.html
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новости, погода в абхазии, псху, мчс абхазии

В Псху выпало более полутора метра снега

16:45 24.01.2022 (обновлено: 16:46 24.01.2022)
© Foto / МЧС АбхазииСотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега - Sputnik Абхазия, 1920, 24.01.2022
© Foto / МЧС Абхазии
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Псху – самое труднодоступное село Абхазии, находится на высоте 760 метров над уровнем моря.
СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Высота снежного покрова в горном селе Псху Сухумского района превышает полтора метра, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе оказывают активную помощь местным жителям в период обильного выпадения снега. Спасатели расчищают сельские улицы, крыши домов сельчан, доставляют питьевую воду.
© Foto / МЧС АбхазииСотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега - Sputnik Абхазия
1/7
© Foto / МЧС Абхазии
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
© Foto / МЧС АбхазииСотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега - Sputnik Абхазия
2/7
© Foto / МЧС Абхазии
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
© Foto / МЧС АбхазииСотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега - Sputnik Абхазия
3/7
© Foto / МЧС Абхазии
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
© Foto / МЧС АбхазииСотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега - Sputnik Абхазия
4/7
© Foto / МЧС Абхазии
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
© Foto / МЧС АбхазииСотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега - Sputnik Абхазия
5/7
© Foto / МЧС Абхазии
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
© Foto / МЧС АбхазииСотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега - Sputnik Абхазия
6/7
© Foto / МЧС Абхазии
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
© Foto / МЧС АбхазииСотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега - Sputnik Абхазия
7/7
© Foto / МЧС Абхазии
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
1/7
© Foto / МЧС Абхазии
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
2/7
© Foto / МЧС Абхазии
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
3/7
© Foto / МЧС Абхазии
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
4/7
© Foto / МЧС Абхазии
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
5/7
© Foto / МЧС Абхазии
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
6/7
© Foto / МЧС Абхазии
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
7/7
© Foto / МЧС Абхазии
Сотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега
МЧС мониторит ситуацию в селе в усиленном режиме.
Псху – самое труднодоступное село Абхазии, находится на высоте 760 метров над уровнем моря. В село ведут дороги от источника Ауадхара через горные перевалы, преодолеть которые можно только на полноприводном автомобиле летом. В остальное время связь с селом возможна только по воздуху.
Медицинская служба МЧС Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 08.01.2022
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Жителя Псху с переломом ноги доставили вертолетом в Сухум
8 января, 14:38
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