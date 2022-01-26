https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/tamozhenniki-rossii-presekli-kontrabandu-sigaret-iz-abkhazii-1037299857.html

Таможенники России пресекли контрабанду сигарет из Абхазии

Таможенники России пресекли контрабанду сигарет из Абхазии

С начала 2022 года было возбуждено 28 дел по фактам попыток незаконного провоза табачной продукции через границу между двумя странами. 26.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-26T17:25+0300

2022-01-26T17:25+0300

2022-01-26T17:32+0300

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СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Российские таможенники пресекли незаконный ввоз из Абхазии 400 пачек сигарет, сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи.На пропускном посту "Адлер" 26 января был задержан автомобиль марки ГАЗ 3110. Под задним пассажирским сиденьем таможенники нашли пачки сигарет. Часть груза была спрятана за обшивкой капота. Сигареты были в багажнике под фанерным листом. Некоторые пачки имели абхазские акцизные марки, другие были не маркированы. Как сообщил водитель автомобиля, сигареты были куплены им в Абхазии с целью дальнейшей перепродажи в России.Таможенники изъяли контрабандный товар и автомобиль. Образцы продукции были отправлены для проведения экспертизы. Против водителя возбуждены дела по ч.2 ст. 16.1 и по ст.16.3 Кодекса об административных нарушениях России.С начала 2022 года было возбуждено 28 дел по фактам попыток незаконного провоза табачной продукции через государственную границу между Россией и Абхазией. В прошлом году общее количество таких дел составило 374. Объем конфискованных сигарет составил около 500 тысяч штук.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220124/v-2021-godu-vyyavleno-15-faktov-nezakonnogo-peremescheniya-avtomobiley-iz-abkhazii-v-rossiyu-1037266396.html

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новости, государственная граница, контрабанда, сигареты, криминал, таможня